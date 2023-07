ISPLIVAO DOKAZ DA JE JEREMIĆ SARAĐIVAO SA HANTEROM - Mejl sve potvrđuje (FOTO)

Naime, predsedavajući Odbora za nadzor Predstavničkog doma Džejms Komer (R-KI) zatražio je od ministrke finansija Dženet Jelen da preda sve izveštaje o sumnjivim aktivnostima u vezi sa navodnim mitom od 5 miliona dolara koji je predsednik Džo Bajden primio od izvršnog direktora Burisma Holdinga.

U vezi sa tim, pojavio se i mejl lidera Narodne stranke Vuka Jeremića kojim potvrđuje da su se on i Hanter Bajden i viđali u Meksiku i pravili poslovne dilove.

Naime, Jeremić je 19. maja 2015. godine uputio mejl Hanteru u kom ga obaveštava o svojim planovima i govori da bi bilo sjajno da se sastanu u periodu od 7. do 9. aprila kako ti nastavili svoj razgovor započet u Meksiku.

Takođe, Komer je zatražio od Dženet Jelen dokaze o dilovima Hantera i Jeremića!

- Komitet za nadzor i odgovornost pregledao je vladine dokumente u kojima se navodi da je predsednik Bajden, dok je bio potpredsednik, tražio i primio mito od stranog izvora u zamenu za određene radnje - napisala je Komer u sredu.

Komerov zahtev se odnosi na malteški bankovni račun koji je otvorio izvršni direktor Burisme za Hantera Bajdena. Mejlove koje je otkrila neprofitna organizacija Marko Polo sugerišu da je Burisma pokušala da prebaci novac Bajdenovima preko malteškog bankovnog računa koji je otvorio Vadim Požarski.

Komer nastavlja da kopa dublje u odnosu Bajdenovih sa liderom Narodne stranke Vukom Jeremićem. Komer je tražio da Hanter i Džejms Bajden (brat Džoa Bajdena) i Jeremić predaju informacije o svojim poslovima, ali su sva trojica odbila da sarađuju.

Američke banke su označile preko 150 izveštaja o sumnjivim aktivnostima od Hantera i Džejmsa Bajdena koji su uključivali velike količine novca označene za dalji pregled od strane Trezora.

Ovi izveštaji mogu sadržati dokaze o potencijalnim kriminalnim aktivnostima, kao što su pranje novca i prevara, prema izveštaju Senata iz 2020.

Komer je zatražio od Jelen da preda sve izveštaje o sumnjivim aktivnostima u vezi sa navodnim mitom od 5 miliona dolara koji su predsednik Džo Bajden i Hanter Bajden primili u malim iznosima preko zasebnih bankovnih računa od izvršnog direktora Burisme Mikole Zločevskog. Prema senatoru Čaku Grasliju (R-IA), dokument doušnika FBI-a ukazuje da je Zločevski navodno držao 17 audio snimaka svojih razgovora sa njima kao „polisu osiguranja“.

Komer je zatražio izveštaje o sumnjivim aktivnostima koji se odnosi na sve rukovodioce Burisma Holdinga, zajedno sa ključnim dodatnim stranim poslovnim partnerima i pravnim licima porodice Bajden, najkasnije do 12. jula 2023, a na spisku su:

