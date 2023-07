ORLIĆ SA POSLANICIMA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE FRANCUSKE! Razgovor o parlamentarnoj i sveukupnoj saradnji, kao i o evropskom putu Srbije (FOTO+VIDEO)

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sastao se danas sa poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Francuske Lilijanom Tangi i Pjer-Anri Dimonom, sa kojima je razgovarao o parlamentarnoj i sveukupnoj saradnji, kao i o evropskom putu Srbije.

Dr Orlić je ocenio da su bilateralni odnosi dve zemlje na uzlaznoj putanji, te da njihovom konstantnom unapređenju doprinosi dinamičan politički dijalog na svim nivoima, koji se ogleda u redovnim susretima predsednika Republike Francuske i Republike Srbije, Emanuela Makrona i Aleksandra Vučića, kao i u saradnji koju ostvaruju dve vlade i dva nacionalna parlamenta.

Poslanici Narodne skupštine Republike Francuske poručili su da Srbiju smatraju ključnom zemljom na Zapadnom Balkanu, stoga svoju posetu regionu, koja za cilj ima sastavljanje izveštaja o stanju u pristupnim pregovorima sa EU, započinju upravo razgovorima u Beogradu.

Predsednik NS RS je zahvalio Francuskoj na podršci evropskom putu Srbije, ukazujući na značajan progres koji je naša zemlja ostvarila u brojnim oblastima. Poručio je da očekuje da napredak Srbije bude i formalno valorizovan, iako je jasno da na isti pitanje KiM ima naročiti uticaj. Francuske poslanike detaljno je upoznao sa teškom situacijom na KiM, prouzrokovanom opasnim potezima Aljbina Kurtija.

- Da upravo Kurti pokušava da dovede do eskalacije danas je nedvosmisleno jasno čak i onima koji su za Prištinu u svakoj prilici pokazivali razumevanje. Važno nam je da svi koji pozivaju na deeskalaciju, razumeju šta je pravi put da se do nje dođe – to je povlačenje lažnih gradonačelnika i Kurtijevih naoružanih bandi sa severa KiM, prekid progona srpskog naroda, puštanje na slobodu zarobljenih Srba i konačno formiranje ZSO, onako kako je potpisano još pre više godina - rekao je dr Orlić.

Poslanici francuskog Parlamenta zahvalili su predsedniku NS RS na iznošenju detaljnog i činjeničnog pregleda stanja.

- Mi smo te situacije svesni i pratimo je. I, kao što je rekao naš predsednik Makron, implementacija potpisanih sporazuma je neophodna - poručio je poslanik Dimon.

Sagovornici su tokom sastanka razgovarali o ekonomskoj saradnji dve zemlje i značaju kapitalnih infrastrukturnih projekata koje Srbija realizuje sa francuskim partnerima. Poslanica Tangi potvrdila je spremnost Narodne skupštine R. Francuske za saradnju sa NS RS, koristeći priliku i da Beogradu čestita na izboru za domaćina međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027. Poslanici su se tokom sastanka interesovali i za detalje progresa Srbije u procesu evropskih integracija, kao i za doprinose NS RS ovom pitanju.