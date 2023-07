Martinović u Medveđi: Dobri odnosi Srba i Albanaca garant su prosperiteta juga

Ministar državne uprave i lokalne samouprave i predsednik Koordinacionog tela Vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu, Aleksandar Martinović, boravio je danas na jugu Srbije.

Martinović je u selu Dedić razgovarao sa meštanima Ramadanom Jakupijem i Zenom Alijem, čija gazdinstva se nalaze pokraj atarskih i lokalnih puteva koja su uništena tokom junskih poplava, koje su pogodile opštinu Medveđa.

Ministar je istakao da je neophodno hitno sanirati ovaj putni pravac, kako bi građani nesmetano stizali do svojih kuća i njiva i da je siguran da će do kraja godine to biti i završeno.

On je ponovio da je čvrst stav predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade da se pođednako pomogne svakoj od 56 lokalnih samouprava, koje su pogođene poplavama.

"Ovde u slozi i jedinstvu žive svi dobri domaćini, i Srbi i Albanci, i jedni i drugi u Srbiji vide svoju otadžbinu. Obavezni smo da pođednako pomognemo svima, ne samo u Medveđi, nego i u Preševu i Bujanovcu, koji su takođe nacionalno mešovite sredine, kao i da nastavimo da negujemo dobre odnose između Srba i Albanaca, jer je to jedini garant napretka ovog dela Srbije", rekao je Martinović, a saopštilo resorno ministarstvo.



Na pitanje da li ova prva poseta jugu zemlje znači da će on biti prisutniji u ovim krajevima nakon imenovanja na čelo Koordinacionog tela za jug Srbije, Martinović je odgovorio potvrdno.

On je naveo da je interes države da poboljšava odnose između Srba i Albanaca, koji bi trebalo da žive ne samo jedni pored drugih, nego u zajedništvu.



Martinović je naglasio da će država uložiti više sredstava kako bi mladi ostali da žive na jugu zemlje, te da su mir, sloga i ekonomski napredak ovog kraja politika koju vodi i za koju se zalaže rukovodstvo Srbije.

Iz Ministarstva podsećaju da je šteta nastala na infrastrukturnim objektima u Medveđi preliminarno procenjena na više od 273 miliona dinara, a od toga je, najviše oštećenja pretrpela lokalna putna mreža, te bi za njenu rekonstrukciju trebalo izdvojiti oko 173 miliona dinara.

Dodaje se i da šteta u poljoprivredi iznosi oko 58 miliona dinara, dok je voda potpuno uništila više od 160 hektara poljoprivrednog zemljišta i zasada.

Tokom današnje posete Martinović je obišao i domaćinstvo Milana Kontića, kao i makadamski put u naselju Šilovo, a o stanju na ovom području i obnovi infrastrukturnih objekata, razgovarao je sa predsednikom opštine Medveđa Draganom Kulićem.