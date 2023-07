ODALOVIĆ ZA PINK: Kurtijev cilj je da dodatno destabilizuje srpski korpus i stvori NESIGURNOST (VIDEO)

Predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović je govoreći o stanju na Kosmetu kazao da Aljbin Kurti šalje poruke da ovo nije kraj i da je sve samo početak.

Odalović je za Novo jutro TV Pink rekao da Kurti ima i spisak sa više od 300 imena.

- Cilj njegov je da dodatno destabilizuje taj srpski korpus, da ljudi koji se nalaze na spiskovima bar odu sa prostora KiM, jer je to jedan od njegovih ciljeva, da stvori dodatnu nesigurnost ignorišući sve ono što mu deo međunarodne zajednice poručuje - naveo je Odalović.

Osvrnuvši se na zahtev Srpske liste da se terorističkim proglase sve Kurtijeve specijalne snage kaže da kada bi se razgrnulo malo ko su ti ljudi pod uniformama, našli bismo mnogo onih koji su ogrezli u zločinima.

- Šta je za nas OVK? Ona nikad nije prestala da bude teroristička organizacija. Šta su oni danas? KPS? - upitao je Odalović.

Kako kaže, oni su iz takozvane OVK prešli u KPS, pa KBS, a to su isti ljudi.

- Ne može mene niko da ubedi da ovi što su brali pečurke nisu bili deo tih jedinica koje su počinile brojne zločine - ocenio je Odalović.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća za KiM, rekao je da Srbija nikad nije ukinula odluku da je OVK teroristička organizacija.

- Mi tu odluku imamo 20 i kusur godina. Drugo je to što su neki govorili da su to borci za slobodu - naveo je Anđelković i istakao da su to sada članovi KBS ili ROSU.

Anđelković kaže da bi se sada dogodilo isto što i tada kada bismo ih proglasili terorističkim organizacijama.

- Ovde je nešto drugo, na šta zemlje kvinte ćute, mi pred očima sveta imamo legalno uvođenje rasizma i aparthejda - naglasio je Anđelković.

Predsednik Matice Albanaca u Srbiji Demo Beriša rekao je da je zabrinjavajuće ponašanje Kurtija koji je sada i svoje zakone prekršio.

- U delu Civilne zaštite, kada je u pitanju Civilna zaštita, to su ljudi, organizacija, koja funkcioniše po njihovom zakonu. To je kršenje prava - ocenio je Beriša.

Kako kaše, kršenje zakona je i to što manastiru Visoki Dečani nije vraćena imovina.

- Nisu mu teroristička organizacija moji sunarodnici koji su ratovali u Siriji, gde se zna da su bili tamo, da su ratovali po džihadu, nego ljudi koji su obavljali svoje svakodnevne dužnosti - naveo je Beriša i dodao da je sve ovo nastavak daljeg Kurtijevog izazivanja incidenata.