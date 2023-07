Sutra u Skupštini Srbije komemoracija povodom smrti Milana Milutinovića!

U Domu Narodne skupštine sutra će biti održana komemoracija povodom smrti bivšeg predsednika Republike Srbije, gospodina Milana Milutinovića.

Komemoracija će biti održana u 12 i 30 sati.

Milan Milutinović, bivši predsednik Srbije, ministar spoljnih poslova i potpredsednik Socijalističke partije Srbije, preminuo je u nedelju u 81. godini.

Bio je sekretar za prosvetu i nauku Srbije od 1977. do 1982. godine, zatim upravnik Narodne biblioteke Srbije od 1983. godine do 1987., te ambasador Jugoslavije u Grčkoj od 1989. do 1995., savezni ministar inostranih poslova dve godine i predsednik Srbije od decembra 1997. do decembra 2002. godine.

Haškom tribunalu se predao nakon isteka predsedničkog mandata, u decembru 2002. zbog optužbi za ratne zločine u toku sukoba na Kosovu i Metohiji. Sedam godina kasnije, 26. februara 2009. oslobođen je i proglašen nevinim.

Sa Slobodanom Miloševićem bio je prijatelj još iz studentskih dana.