'EU ĆE BITI KOMPLETNA SAMO KADA U NJU UĐE ZAPADNI BALKAN!' Premijerka Brnabić: Pristupanje Evropskoj Uniji je prioritet Srbije

EU će biti kompletna samo kada u nju uđe Zapadni Balkan - poručeno je na panel diskusiji koju je organizovala medijska platforma „Euractiv Srbija“, na temu „DA, ALI…: Vizija budućnosti Srbije u Evropskoj uniji“.

U diskusiji u Briselu su učestvali premijerka Ana Brnabić, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, generalni direktor za susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gert Jan Kopman i poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik.

- Prvi strateški prioritet, u smislu spoljnih poslova za Srbiju, je naše pristupanje EU. Pristupanje je jedan dug, težak i često frustrirajući potez kako za nas tako i za EU i države članice. Promene koje mi sprovodimo da bismo postali deo Evropske unije, sprovodimo jer su one pre svega dobre za naše građane, za naše kompanije, ekonomoiju i za naše društvo - rekla je Brnabić.

- U narednih 12 i više meseci postoji jedna velika prilika to se ne dešava svake godine. Imali smo uspone i padove u procesu pristupanja. Sve ozbiljne države treba da prepoznaju tu priliku. Isto važi i za Srbiju. Srbija ima problem sa javnim mnjenjem,taj proces dugo traje i mnogi političari u regionu izgubili su veru da će Srbija ući u EU. Moramo to da imamo, to samopouzdanje, ali nam je neophodna podrška javnosti- rekao je Bilčik i dodao:

- Pristupanje EU mora da bude svakodnevna tema, inače integracija neće biti sprovedena. Još dosta treba da se uradi na sprovođenju reformi u medijskom sektoru ali i drugim oblastima. Ako je EU naša budućnost moramo da se suočimo sa prošlošću koja nije evropska, a za to nam treba istinsko angažovanje. Neophodan je takav narativ ne samo u Briselu već i u Srbiji.

- Mislim da sa svim zemljama iz zapadnog balkana koje su kandidati imamo dobre odnose, iskrene odnose i sa Srbijom takođe imamo takav odnos. Naravno u svakom odnosu postoje određeni problemi, pa tako i u odnosu sa Srbijom, ali svi naši kandidati imaju za cilj da postanu članovi i mi imamo obavezu da im pomognemo. Srbija je uložila mnogo Truda. Kandidat je već deset godina i mislim da je ono što je esencijalno to što je politička elita potpuno i nepokolebljivo posvećena istorijskoj prilici koju imamo danas - ocenio je Jan Kopman.