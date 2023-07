Lajčak posle sastanka sa Kurtijem: On je izneo svoje stavove, ja sam izneo svoje

Specijalni izaslanik EU za dijalog Kosovo i Srbije Miroslav Lajčak, nakon dvočasovnog sastanka sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem, rekao je da trenutna situacija nije laka.

Upitan da li je uspeo da Kurtija "malo smekša", Lajčak je rekao: "On je izneo svoje stavove, ja sam izneo svoje ideje i predloge, sastanak je bio dug, ali veoma važan".

„To nije lak zadatak, niti laka situacija. Imao sam važne sastanke sa predsednicom Osmani i premijerom Kurtijem. Duga iskrena diskusija. Veoma važna. Moram da biram reči, postoji razumevanje o potrebi da se ide napred u vezi sa tri tačke koje je iznela EU - deeskalacija, brzi novi izbori i povratak dijalogu o normalizaciji. Ostaje da nastavimo razgovore o konkretnim koracima koje treba preduzeti. Sastanak je bio dug, ali veoma važan da bolje razumemo pozicije jedni drugih. Dogovorili smo se da nastavimo“, rekao je on novinarima.

Upitan za sankcije protiv Kosova Lajčak je rekao da nije u njegovoj nadležnosti da komentariše te mere.

"Jasno je da EU nije srećna što je u poziciji da iznosi mere“, dodao je Lajčak.

Dodao je da postoje spremne sankcije i protiv Srbije, ako bude spoznato da Beograd ne postupa u skladu sa zahtevima EU.

"EU je jasno stavila do znanja da postoje spremne sankcije i za Srbiju, one će biti primenjene ako se shvati da Srbija ne postupa po zahtevima EU. To je odluka zemalja članica. Biću u Beogradu sutra. Moja želja je da nema sankcija protiv Kosova i Srbije. Moja želja je da nema sankcija i da dve strane dođu u u Brisel i pregovaraju kako da sprovedu sporazume postignuti u februaru i martu", rekao je izaslanik EU.

Lajčak je najavio da će sutra boraviti u Beogradu.