KOMEMORACIJA POVODOM SMRTI MILANA MILUTINOVIĆA! Vučić: Uveren sam da će ostati upamćen, Veljko imaš na koga da budeš ponosan

U Domu Narodne skupštine održana je komemoracija povodom smrti bivšeg predsednika Republike Srbije, gospodina Milana Milutinovića.

Komemoraciji je prisustvovala porodica Milana Milutinovića, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsednik Skupsstine Srbije Vladimir Orlić, predstavnici diplomatskog kora i drugi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je bivši predsednik Srbije Milan Milutinović bio jedna od najmarkantnijih ličnosti Socijalističke partije Srbije i izrazio uverenje da će on ostati značajan deo istorije te političke organizacije.

Vučić je, govoreći na komemoraciji, zapitao ima li veće časti nego biti na čelu Srbije i njenih naroda koji su se uvek trudili da na miru žive.

"Ima li na svetu većeg zadatka od takve pozicije koju je obavljao Milutinović. Nikada Srbima i njihovim čelnicima nije bilo lako. Nemanjićkim vladarima, Karađorđevićima, Obrenovićima. Ipak njihove dileme i primere možemo lako sagledavati kroz prizmu protoka vremena i sa bezbedne istorijske distance", rekao je Vučić.

Kako je istakao, Milutinović je bio naš savremenik, na najodgovornijim pozicijama u državi, onda kada je našem narodu bilo teško, možda i najteže.

"Oni koji pamte poslednju deceniju 20. veka, pamte i Dejton, Rambuje, Kumanovski sporazum. Milutinović je utkao svoj diplomatski dar u preteške pregovore koje smo tada kao država vodili. Ratovali su Srbi hrabro, ali je do danas ostalo nezapamćeno da 19 najmoćnijih država sveta napadne jednu malu zemlju. Srbija, čiji je Milutinović bio predsednik se dostojanstveno branila od najjače vojne sile u istoriji čovečanstva. Dobro pamtim te dane i diplomatski odmereno, a ipak jako i čvrsto držanje Milutinovića", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, on je video da je Milutinović bio oprezniji od drugih i da je razumeo moć onih koji nas napadaju.

Kako je rekao, bio je racionalniji, smireniji i pokušavao je da ukaže na sve teškoće sa kojima ćemo da se suočimo, ali da mi nismo hteli da ga čujemo.

"Istovremeno Milutinović nije dovodio u pitanje nečasne namere onih koji su jači. Imao je nešto što svaki odgovoran čovek ima, a što nisam primetio kod drugih, a to je strah za sudbinu nacije. Kroz buku koju je nosio sa sobom i koju nije krio moglo je da se vidi kolika je njegova posvećenost, ozbiljnost i odgovornost", rekao je Vučić.

Kako je rekao zbog "časne odbrane svoje zemlje" bio je primoran da se suoči sa strašnim i neljudskim merama koje su protiv njega pokrenute.

"Šta god izmišljali a mnogo su izmišljali, čak ni Haški sud nije ništa mogao a izmisli u njegovom slučaju. Posle 5,5 godina u haškom tribunalu osećaj gorčine postoji ali ne toliko da bi bio ljut. To je njegova rečenica koju ćemo najduže pamtiti. Bio je briljantan ambasador u Atini, ministar spoljnih poslova sve do haške golgote. Bio je čovek skroman i povučen, odmerenih i istančanih manira", rekao je on.

On je otkrio detalj da ga je Milutinović zvao u retkim prilikama za sitnice i pitao za njih kao da pita za najveću stvar na svetu.

Kako je rekao bio je uvek umeren i odmeren, baš kako se očekuje od diplomate njegovog kalibra, kao i da je sa malo reči govorio mnogo.

"Milutinović je svoj život i svoju sudbinu, kao i svoje porodice, uvek vezao za sudbinu svog naroda, bio je dobar kolega, veran prijatelj, privržen suprug i otac. Ovom prilikom još jednom izražavam najdublje saučešće njegovom Veljku", rekao je Vučić.

Poručio je Veljku da ima na koga da bude ponosan.

"Tvoj otac bio je ozbiljan, odgovoran i veliki poltičar. Neka mu je večna slava i Bog da mu dušu prosti", zaključio je Vučić.

Nakon obraćanja predsednika Srbije, govor je održao i Ivica Dačić u čijoj je stranci bio Milutinović.

Milan Milutinović, bivši predsednik Srbije, ministar spoljnih poslova i potpredsednik Socijalističke partije Srbije, preminuo je u nedelju u 81. godini.

Bio je sekretar za prosvetu i nauku Srbije od 1977. do 1982. godine, zatim upravnik Narodne biblioteke Srbije od 1983. godine do 1987., te ambasador Jugoslavije u Grčkoj od 1989. do 1995., savezni ministar inostranih poslova dve godine i predsednik Srbije od decembra 1997. do decembra 2002. godine.

Haškom tribunalu se predao nakon isteka predsedničkog mandata, u decembru 2002. zbog optužbi za ratne zločine u toku sukoba na Kosovu i Metohiji. Sedam godina kasnije, 26. februara 2009. oslobođen je i proglašen nevinim.

Sa Slobodanom Miloševićem bio je prijatelj još iz studentskih dana.

