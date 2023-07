OGLASIO SE STARČEVIĆ POSLE RASPRAVE SA MIKETIĆEM: Ne dopuštam nikom pa ni dotičnom narodnom poslaniku da me kao statistu ili glumca stavlja u svoj performans

U Skupštini Srbije došlo je do haosa i umalo se nije desio incident, čak su poslanici dela opozicije uspeli da izazovu i prekid sednice i našli su se u prostoru ispred govornice, odnosno kod stola gde sede ministri i predsedavajući.

Na početku sednice deo opozicije je udarao u klupe, držao transparente i vikao, a zbog buke poslanici, koji su se javljali za reč, nisu mogli da govore.

U jednom trenutku došlo je do koškanja između poslanika Jedinstvene Srbije Živote Starčevića Đorđa Miketića iz koalicije "Zajedno".

Povodom ovog incidenta oglasio se Starčević:

- Istine radi poslanik kome su puna usta borbe protiv nasilja je, i pored toga što sam ga dva puta zamolio da ne snima u pravcu klupa gde sedimo i da nam ne unosi telefon u lice, nastavio je da snima. Snimanje protiv volje bilo koga je takođe nasilje. Ne dopuštam nikom pa ni dotičnom narodnom poslaniku da me kao statistu ili glumca stavlja u svoj performans, rijaliti i predstavu. Tako će biti i ubuduće - rekao je Starčević i dodao:

- To što neko kaže da ima pravo da me snima jer sam javna ličnost je glup ili bezobrazan izgovor. Jer to bi značilo da je sutradan i meni dozvoljeno da istog poslanika ja snimam za sopstvene potrebe.

Starčević ističe da mu vaspitanje i dostojanstvo ne dozvoljavaju takvo ponašanje, ali da isto to dostojanstvo mu ne dozvoljava da trpi nasilje od bilo kog poslanika koji bi protiv njegove volje pokušao da ga ubaci u neki svoj performans.

- Kao narodni poslanici od građana smo dobili mandat da se bavimo njihovim realnim problemima, a ne strančarenjem, jalovim performansima i stvarima koje nisu od značaja i interesa građana Srbije. U svom radu nastavljam da radim u skladu sa politikom i programom za koju su građani dali poverenje Jedinstvenoj Srbiji, našoj koaliciji i Vladi Republike Srbije. Politikantstvo ostavljam politikantima i ovim bih stavio tačku na današnja dešavanja u Narodnoj Skupštini Republike Srbije - zaključio je Starčević.