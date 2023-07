Stefan Krkobabić: Bez debate nema jedinstva!

Stefan Krkobabić, šefa poslaničke grupe Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - PUPS, u završnoj reči na sednici Narodne skupštine uputio je jaku poruku da bez debate nema jedinstva.

- Da li smo mi zaista toliko podvojeni? I to sada i ovde, kada se nalazimo na jednom od najsudbonosnijih raskršća u našoj istoriji? - upitao je Krkobabić i dodao:

- A valja nam odabrati pravi put! To naše sudbonosno raskršće je naša južna pokrajina – Kosovo i Metohija. Da bismo našli taj pravi put, neophodno nam je – jedinstvo! Kako do tog spasonosnog nasušnog jedinstva? Samo kroz debatu! - bio je izričit Krkobabić.

Krkobabić je dodao da nam nema druge.

- Jednom je jedan pametan čovek u ovom gradu rekao - Bez debate nema jedinstva! Debata, pre svega, znači započeti dijalog! Da li ga je u danima iza nas bilo? Nije! Umesto dijalogu, prisustvovali smo „kanonadi paralelnih monologa“, kako reče poznati sociolog kulture. Elem, slobodna debata, istinski dijalog, kritičko mišljenje i nezaobilazna valjana alternativa! To sve je imperativ za nas iz PUPS-a! To je jedini način da prevaziđemo podvojenost i stignemo do suštinskog JEDINSTVA - rekao je Krkobabić i zaključio:

- Tim našim jedinstvom se jedino uspešno brani Kosovo i Metohija! Brane naši ljudi, njihova imovina, lično i porodično dostojanstvo. Čuvaju naše svetinje! Ali se time sprečava čak i sama pomisao na jedan novi egzodus našeg naroda.