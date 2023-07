Vesić: Odbor jednoglasno usvojio izveštaj o radu Ministarstva

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je danas da je Izveštaj o radu ministarstva na čijem je čelu usvojen jednoglasno, kao i da su za njega glasale kako vladajuće stranke, tako i stranke opozicije.

“To govori da imamo podršku za svoj rad, kao i da se infrastrukturni projekti doživljavaju kao projekti koji pripadaju svim građankama i građanima. Oni su važni za razvoj zemlji", rekao je Vesić za Tanjug.

Kako je rekao, na današnjoj sednici Odbora za prostorno planiranje Narodne skupštine Srbije predstavljen je izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za prva tri meseca u 2023. godini.

To će doneti bolji život svim ljudima, istakao je Vesić.

“Govorili smo o projektima koji su u toku, kao i o projektima koji su završeni, o autoputevima, železnici, i svim planovima"

On je istakao da je najavio da će u avgustu mesecu početi rekonstrukcija pruge od Niša do Dimitrovgrada, na koju se čeka duže od pet godina.

“U okviru tog projekta se nalazi i obilaznica oko Niša. Završen je prvostepeni konkurs i sada se traže finansijske ponude od kompanija koje su prošle prvi stepen", rekao je Vesić.

Takođe. Dodaje je da su razgovarali o gradnji regionalnih pruga koje su kandidovane kod Evropske unije.

“Razgovarali smo o zajedničkim projektima sa Vladom Severne Makedonije za brzu prugu od Niša do Skoplja, sa Vladom BiH o pruzi od Beograda do Sarajeva, sa Vladom Mađarske za prugu od Subotice do Baje, kao i sa Vladom Bugarske za prugu od Negotina do Vidina", objasnio je Vesić.

Na taj način sam, kaže Vesić, pokazao koliko Srbija dugoročno planira kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, i kako Srbija vidi svoj razvoj kroz infrastrukturu.

On je istakao da preko 83 odsto budžeta odlazi na kapitalne projekte.

“Mi ćemo sasvim sigurno potrošiti sredstva koja su nam data, a planirano je da potrošimo preko 206 milijardi u infrastrukturu. Država Srbija nezavisno od našeg ministarstva ulaže u infrastrukturu, i to oko 3,6 milijardi evra", objasnio je ministar.

On je dodao da je danas usvojen zakon na odboru o interoperabilnosti železničkog saobračaja.

“To znači usaglašavanje svih železničkih propisa propisima EU. Nakon tog usvajanja će sve biti usklađeno, kada je u pitanju Zakon o železničkom saobraćaju, a do kraja godine sam najavio i Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, koji će dovesti do toga da sve pruge u naseljenim mestima imaju zaštitnu ogradu, što će omogućiti veću zaštitu", rekao je Vesić.

Dodao je da su na Odboru razgovarali o novim dozvolama za autoprevoznike.

“Obezbeđeno je 11.000 dozvola za Italiju, i 11.000 dozvola za Namačku, duplirane su dozvole za Mađarsku, a preko 50 odsto novih dozvola je obezbeđeno za Španiju", rekao je Vesić.

Takođe, on je istakao da je ponudio članovima odbora da u budućnosti zajedno krenu da obilaze gradilišta po Srbiji, kako bi poboljšali rad ovog tela.

“Apelovao sam na članove Odbora, među kojima je bilo i učesnika u blokadama auto-puta, da to više nikad ne rade. To proizvodi samo štetu za gađane i budžet Srbije. Svako ima pravo da izrazi protest, ali blokada auto-puteva je nedopustiva", rekao je Vesić.

On je istakao da je Pančevački most bezbedan za saobraćaj prema izveštajima koje dobijaju od "Puteva Srbije".

“Radićemo projekat rekonstrukcije lli izgradnje novog mosta na mestu Pančevačkog. Činjenica je da u trenutku rekonstrukcije preko tog mosta ne možemo da imamo saobraćaj. Da bismo to započeli moramo prvo završiti most kod Vinče i Ade Huje", objasnio je on.

Kako je rekao, most kod Ade Huje će nakon izgradnje primiti sav saobraćaj sa auto-puta Beograd-Zrenjanin, i deo saobraćaja koji stiže u Pančevo preko nove obilaznice", objasnio je on.

Vesić je rekao postoji ideja da se preko Pančevačkog mosta provuče i tramvajski saobraćaj.

“Prebacivanje saobraćaja na levu obalu Dunava bio bi spas za građane", istakao je on.