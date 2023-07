Dačić za Pink: Glasanje o Gašiću je pokazalo da je većina u parlamentu stabilna i da NEMA KRIZE VLASTI

Ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke parije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da je, jučerašnjim glasanjem u vezi sa zahtevom za smenu ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, parlamentarna većina pokazala da je stabilna i da nema nikakve krize vlasti.

Dačić je za Pink istakao da je u parlamentu pokazano veliko strpljenje jer je rasprava dugo trajala, kao i da su rezultati bili za pretpostaviti

- Protiv je glasalo 148 poslanika u uslovima kada to nije bilo neophodno da bi bilo odbačeno. Tu je bilo bitno da se glasa 'za' da bi to moglo da se realizuje. Ali, to glasanje (većine) je bio simbolički akt da se pokaže da je većina stabilna i to se pokazalo", rekao je Dačić za Pink.

Dačić, koji je ranije bio i predsednik Skupštine Srbije, osvrnuo se i na jučerašnje inicidente u parlamentu, navodeći da se izašlo sa terena političke borbe i da se sada "uličarske metode" ubacuju u parlament, što je, kaže, suludo.

Upravo je ideja da se svi sukobi i različitosti koje postoje, odnosno da se politička borba vodi u parlamentu na kulturan, fin i demokratski način. Nije ideja da se način na koji se funkcioniše na ulici prebaci u parlament. Ako je neko izgovorio nešto pogrešno, neka se onda neko javi, neka to demantuje, ispravi bez obzira da li je reč o vlasti ili opoziciji. Ovako dolazimo u situaciju da se onemogućava normalan rad parlamenta

Kako je istakao, to nije dobro.

- Video sam da ima izlaženja sa mesta, da se šeta po sali, vidim da je juče bio incident sa našom poslaničkom grupom i sa (Draganom Markovićem) Palmom. Palma mi je rekao da je neki poslanik, ne znam tačno koji, došao do njega da ga snima telefonom. Kakve to veze ima sa parlamentom? - upitao je Dačić.

Optužbe protiv SPC deo propagandnog rata, cilj proterivanje crkve sa KiM Dačić je prokomentarisao i izjavu britanske poslanice i predsednice Odbora za spoljnu politiku britanskog parlamenta Ališe Kerns da Srpska pravoslavna crkva učestvuje u švercovanju oružja iz centralne Srbije na Kosovo, deo propagandnog rata koji se sprovodi protiv Srbije a čiji je cilj da se i Srpska pravoslavna crkva protera sa Kosova. - To je deo priče o kriminalizaciji severa Kosova i novi vid kako da se proširi optužba koja traje godinama, a više od 10 godina se ponavlja da je sever kriminalizovan i sada se tu ubacuje Srpska pravoslavna crkva. Ona im je jedna od smetnji, pošto je SPC veoma važna za opstanak našeg naroda i potrebno je da se ona u optužbama identifikuje sa kriminalcima - rekao je Dačić. Dodao je da je takva optužba deo opšteg napada na Srbiju i srpski narod i da je odmah kada je objavljena, reagovano i od Forin ofisa traženo objašnjenje. - Nikakav pismeni odgovor nismo dobili a usmeno nam je rečeno da to nije zvanična politika britanske vlade i da Kerns ne može da govori u ime vlade a da britanska vlada ne raspolaže konkretnim dokazima za ono što je ona izjavila - istakao je Dačić. Prema njegovim rečima Kerns je i pored toga nastavila da radi i to kako je ocenio verovatno po agendi koju je dogovorila sa Kurtijem, kao i da ne bi bilo ništa novo da ona bude albanski lobista. - Nema nijednog dokaza za njene izjave, to je i KFOR rekao. Pa mi ne možemo ljude da snabdevamo osnovnim životnim namirnicama a ne oružjem - rekao je on. Osvrćući se na veliki broj krivičnih prijava protiv Srba među kojima su i ljudi iz Srpske liste, Dačić je ocenio da se radi o ideji da se proteraju Srbi sa severa Kosova i da se stvori atmosfera da oni sami zaključe da im tamo nema života. - Naravno, oni bi voleli da se proteraju i Srbi sa juga, ali oni žive u posebnim uslovima i teško je da mogu uspešno da brane svoje interese kao Srbi na severu gde su oni kompaktna celina i gde nema Albanaca - rekao je Dačić.

