Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić apsolutno ispravno detektovao i prikazao kolegama u EU ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, i kakvo sve nasilje, torturu trpe državljani Republike Srbije koji se nacionalno opredeljuju kao Srbi, za razliku od Albanaca koje to nasilje nad njima vrše.

Odgovarajući na pitanje da li će biti sluha u Briselu za to poruke koje je Vučić preneo Miroslavu Lajčaku, Đurđev je gostujući na Prvoj TV, rekao da će to imati efekta.

- Mislim da se stvari pomeraju da to nije tako ne bi Kurti sa svojim pristalicama bio toliko agresivan. Mislim da je to neki poslednji pokušaj, poslednje trzaj da on završi ono što je obećao, što je zamišljao kroz svoju političku karijeru, a to je da izazove sukob da napravi rat, da bude ratni lider Albanaca na Kosovu. Nadam se da mu to neće poći za rukom, pre svega zato što kolektivnom zapadu, a tu mislim i na Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države, u ovome trenutku apsolutno ne odgovara nikakva kriza ratnog tipa, nikakav rat, nikakav sukob – rekao je Đurđev i dodao:

- Oni su već zaglavljeni kao saveznici i pomagači u Ukrajini na tom frontu. Tako da mislim da ćemo mi ovaj put da imamo zaista određeno razumevanje koje na terenu ne mora puno da znači, jer ipak na terenu su Albanci-Šiptari. Oni će gledati da taj sukob eskalira, ali ne bih potcenio ni njihove saveznike. Evo recimo, upravo gospođa koja je iznela sve ove netačne iz lažne informacije u britanskom parlamentu pokazuje da oni takođe imaju inicijativu i da udaraju tamo gde je najjače. Ugled Srpske pravoslavne crkve u našem narodu je dominantan, praktično neprikosnoven, a takođe i u međunarodnim razmerama.

Đurđev ističe da, kada je Srbija i srpske institucije u pitanju najviše poverenja, najveći ugled ima Srpska pravoslavna crkva i ona je jedina, kako kaže, institucija srpskog naroda koja funkcioniše na Kosovu i Metohiji, na celokupnoj teritoriji.

- I mislim da ovo upravo ima za cilj da kriminalizuje ljude, episkope, igumane manastira, monaštvo i sveštenike. Da ih targetira, da ih medijski satanizuju kako bi ih lakše eliminisali. Ovo ne treba da bude potcenjeno ni najmanje. Ne bi oni krenuli u te aktivnosti da nemaju već razrađen plan ostalih aktivnosti. Mislim da tu naša crkva treba da deluje što ofanzivnije u sadejstvu sa državom. Ne treba potceniti, jer jeste zaista crkva pravoslavna srpska jedina institucija koja tamo okuplja narod koja imanlegitimitet i legalitet i koju još uvek Šiptari ne mogu da nasiljem uništavaju kao što uništavaju lidere Srba na severu Kosova. Kao što su nasilno preuzeli vlast na severu Kosova, gde praktično sa minimalnim brojem glasača koji se mogu izbrojati na prstima ruke, oni su preuzeli vlast – rekao je Đurđev i pojasnio:

- Njima je potrebno kriminalizacija srpske crkve kao što su kriminalizovali lidera kosovskih Srba i da bi krenuli u torturu. Mi to moramo da sprečimo na svaki način.

Srbija treba da bude ponosna na Milutinovića

Na pitanje kako ocenjuje političku ulogu bivšeg predsednika Srbije Milana Milutinovića u čiju je čast juče održana komemoracija, Đurđev je rekao da je imao tu čast da upozna pokojnog predsednika.

- Sa njegovim sinom sam i prijatelj. Želim I ovim putem da im izjavim saučešće. Mislim da je on bio predsednik Srbije u vrlo teškom trenutku. On ima bogatu političku karijeru. Ceo život se trudio da ostavi iza sebe pozitivno za narod i državu. Ja mislim da je to i učinio. U svakom slučaju, period kada je on bio predsednik, a pre toga i diplomatijom se bavio, mislim da zaista Srbija treba da bude ponosna na njega. Voleo bih da političku kulturu koju je on svojim delovanjem ispoljavao je svakako na jednom zavidnom svetskom nivou. Bio je čovek svetskog formata i mislim da je u poslednjim godinama svog života daleko više su mlađi ljudi mogli od njega da nauče kroz njegova iskustva i ono sve što je on preživeo i doživeo – istakao je Đurđev i dodao:

- Pokazao se kao lojalan i nije odstupio od onih uverenja koje ceo život zastupao.

Šmit se ponaša slično kao Kurti

Đurđev je govorio i o Republici Srpkoj koja ne priznaje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita i rekao je da je jasno definisano kako se visoki predstavnik bira, a da Šmit na takav način nije izabran.

- On kao politička figura i ličnosti u Bosni i Hercegovini nema taj ni legalitet ni legitimitet i slično se ponaša kao Aljbin Kurti na Kosovu i Metohiji, pa poseže nekim radikalnim i ekstremnim metodama koje neće doneti ništa dobro građanima Bosne i Hercegovine. Jer Republika Srpska je kroz sve ono kroz šta je prošla kroz istoriju, kako je nastala i kako opstaje, ima dovoljno iskustva, želje volje i motiva da opstane. I neće ni jedan, ne samo visoki predstavnik, nego ma koja sila to narušiti. Nego, eventualno mogu da isprovociraju čak i neke korake. Taj dugo najavljivani referendum koji se toliko dugo najavljuje i da zaista je veliko pitanje da li on može da se spreči. Mislim da nećemo dugo čekati na taj referendum – rekao je Đurđev.

Građani Srbije protiv sankcija Rusiji

Đurđev je rekao da Srbi treba da gledaju isključivo srpske nacionalne interese.

- Ti interesi su nekada u skladu sa zapadom, nekada sa istokom, a nekada nisu u skladu ni sa istokom ni sa zapadom. Ali ukoliko bi stalno povlađivali šta drugi žele,kakve oni interese imaju mi nikada ne bi mogli da ostvarimo svoje interese – rekao je Đurđev i napomenuo da nikada nismo stavljali nečije interese ispred interesa Srbije.

- To nikada nije bilo kroz istoriju. Nikada ne bih podcenjiovao inteligenciju građana Srbije, jer oni najbolje znaju šta je za njih najbolje. Da misle da treba uvesti sankcije Rusiji, ne misle. Više od 90 odsto građana Srbije je protiv uvođenja sankcija Rusiji, istih onih koje su uvele zapadne zemlje – kategoričan je Đurđev.

Prema njegovim rečima, te sankcije pogađaju interese našeg strateškog partnera, a to je Ruska Federacija, na mnogo polja, jedno je očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.

- Ne bih potcenjivao ni snagu Republike Srbije, ni snagu Vojske Srbije, ni snagu, odlučnost i motiv državljana Republike Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji, a koji su lojalni Republici Srbiji. Mešu njima nisu samo etnički Srbi, ima i Albanaca. Jeste da su ih njihovi teroristi, ekstremisti od devedesetih, pa i pre, fizički eliminisali. To mi ne treba da potcenimo, ali ne treba nikada ni da odustanemo – rekao je Đurđev i napomenuo da se zapad može sada pokazati kada hapse i otimaju Srbe.

Đurđev napominje da nikada ne smmo da zaboravimo da su Srbi južno i severno od Ibra državljani Republike Srbije.