Milovanović: Napad na srpsku crkvu takođe je Kurtijeva agenda, kao i još nekih centara moći sa zapada. Njihov cilj je iseljenje Srba! (VIDEO)

Navikli smo na fabriku laži prema srpskom narodu i svemu srpskom, posebno iz Velike Britanije, rekao je za Novo jutro direktor "Srpskog telegrafa" Saša Milovanović, komentarišući izjavu britanske poslanice po pitanju Srpske pravoslavne crkve.

- Nama se podsmevaju i ugrožavaju živote time. Kosovo je crna tačka Evrope gde buja kriminal u svakom njegovom obliku. Svo zlo kojim se oni tobože bave na svim meridijanima sveta, ovde im pred nosom cveta. To je stanje koje je za nas neodrživo i uvek preti da se na naš narod prelije negativno – rekao je Milovanović.

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić, rekao je da već nekoliko meseci imamo izuzetno velike pritiske. Dodaje da ovo više nije ni tiho etničko čišćenje, ovo je sada mnogo više od toga.

- Srbija u ovom trenutku radi najmudrije ono što može, a to je da se skrene pažnja međunarodnoj zajednici na ono što se dešava na Kosovu. Takođe, bitno je videti da li KFOR štiti Srbe ili ne – rekao je Matić.

Kako kaže, nije nama problem sa tim što Kurti priča, već to što radi. Dodaje da zapad ima KFOR na Kosovu i Metohiji i oni prema rezoluciji 1244 moraju odmah da razoružaju sve paramilitarne jedinice, kao i da im spreče boravak na severu Kosova.

- Ako to ne mogu da urade, neka kažu pa će neko drugi da preuzme njihov posao – rekoa je Matić.

Milovanović je rekao da je napad i na srpsku crkvu takođe agenda Kurtija, dodaje da nije siguran da li je još nečija sa zapada.

- Kada bi Kurti bio Srbin, mi bi odavno bili bombardovani sa ovakivm delovanjem. Ipak je to njihovo čedo koje daje nekakve rezultate. A njihov cilj je iseljenje Srba, a ako neko misli da će na takav način da ih istera i ako je to agenda Evrope, onda to treba da znamo – rekao je Milovanović.

Kako kaže, činjenica je da se oni nama podsmevaju, ali to njihovo podsmevanje u nekim drugim oblastima ne bi bilo toliko bitno, ali kada vidimo pisanja da je 2000 srpskih porodica napustilo Kosovo, onda nije ništa smešno.

