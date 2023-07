Vesić: Ne odustajem od zahteva da 'Vansi' poveća plate zaposlenima na najtežim poslovima

Ministar garđevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić poručio je da neće odustati od zahteva kompaniji “Vansi” da poveća plate zaposlenima na najtežim poslovima, jer moraju da pokažu da poštuju zaposlene, kao i sve putnike na beogradskom aerodromu.

Vesić, koji je juče nenajavljeno obišao aerodrom “Nikola Tesla”, u intervjuu za Alo rekao je da je to učinio kako bi se uverio u pravo stanje, jer mu, kaže, nisu potrebna “Potemkinova sela”.

“Otišao sam pravo u sortirnicu i razgovarao sa ljudima. Sada hoću tamo da odem sa francuskim direktorom da čuje šta i ja. Tražio sam i neću odustati od toga da se povećaju plate zaposlenima na najtežim poslovima”, jasan je ministar Vesić.

Ponavlja da će Direktorat za civilno vazduhoplovstvo će, po hitnom postupku na osnovu njegovog naloga raspisati tender za nove operatere zemaljske operative na aerodromu, na šta Srbija ima pravo prema koncesionom ugovoru i pojašnjava da to znači poziv kompanijama da obavljaju zemaljske poslove na aerodromu, kao što su “ček in” i sortiranje prtljaga.

“Svaka avio kompanija, kada ima više zemaljskih operatera, bira sa kojim će raditi. To znači veću konkurenciju i bolju usluga, jer do sada je to radio uglavnom ‘Vansi’. Raspisaćemo tender za dva zemaljska operatera, obavestili smo sve velike međunarodne kompanije, jer želimo da one i učestvuju na tender”, naveo je Vesić.

Dodaje da se na beogradskom aerodromu ne dešava ništa što se ne dešava u svetu, ali da koncesionaru zamera izostanak blagovremene reakcije, budući da su znali da će biti pušten novi terminal, da je sada kapacitet 14 miliona putnika i da će ove godine biti više od sedam miliona, a da je Er Srbija pustila 37 novih linija prošle i ove godine, kao i da sve avio kompanije imaju povećan broj operacija…

“Zbog toga sam bio ljut na njih, jer nisu na vreme angažovali veći broj ljudi i bolje ih platili. Sada ćemo raditi na drugi način. Formiran je operativni tim koji se sastaje svakog dana na aerodromu, u njemu su predstavnici MUP-a, aerodroma, Vansija i Er Srbije. Oni svakog jutra na licu mesta gledaju koliko ljudi nedostaje i da li treba obezbediti nove ljude. Objašnjavali su mi da i drugi aerodromi imaju probleme, da se u Nici čeka tri i po sata na čekiranje, što je sve tačno, ali mene interesuje srpski aerodrom i hoću da kod nas vlada red”, rekao je Vesić.

Kada je reč o zajedničkom tagu za naplatu putarine sa Sevrnom Makedonijom, Vesić ističe da se na naplatnoj stanici Preševo, pre granice na kamionu sa mobilnim šalterima može kupiti ili prekonfigurisati tag, kako bi radio i u susednoj zemlji, a da procedura traje između pet i 10 minuta.

“Da biste mogli da koristite naš tag u Severnoj Makedoniji, morate da ga prekonfigurišete, to znači da sa pripejda pređete na postpejd. Da bi mogao da radi u Severnoj Makedoniji, a tako će raditi i u Srbiji, vežete tag za svoju platnu karticu. Ako imate novca na tagu, on će vam biti vraćen na tekući račun. Obezbedili smo veliki broj mesta na kojima tag može da se prekonfiguriše. Kad to uradite, za 30 minuta je tag aktivan, to je dovoljno vremena da se prođe do graničnog prelaza. Preporučujem svima da to urade, zato što ćemo veoma brzo imati isti sistem i sa Hrvatskom, BiH, Grčkom i Albanijom”, rekao je ministar.

Pre nedelju dana u saobraćaj je puštena obilaznica oko Beograda, a Vesić napominje da je od juče uneta u Gugl mape i određena kao prioritetna sabraćajnica za one čija krajnja destinacija nije Beograd.

“Efekti će biti veliki, zato što od Batajnice do Bubanj Potoka možete da stignete za 23 minuta. Kada je špic, kroz Begrad putujete sat vremena, i sama činjenica da vozite 40-tak minuta kraće, je veliki efekat”, naveo je Vesić.

Na pitanje u vezi sa zamerkama predsednika Aleksandra Vučića po pitanju signalizacije, ministar je naveo da je taj problem rešen.

Dodaje da je posle otvaranja obilaznice, pušten i nadvožnjak posle tunela Straževica prema Rakovici, a da je potrebno da se uradi i jedan kružni tok, na samom izlazu, pre tunela, gde nisu dobro urađeni prilazi.

Podseća da je u planu nastavak izgradnje obilaznice, od Bubanj potoka do Pančeva, koji projektuje Saobraćajni institut CIP.

“Vrlo je zahtevna deonica… Očekujemo da do polovine sledeće godine budu završeni projekti za prvih pet kilometara, od Bubanj Potoka do petlje Boleč, sa tunelom Bubanj potok, gde ćemo moći odmah da krenemo da radimo”, rekao je Vesić.

Navodi da će tokom jula biti otvoren prvi deo puta prema Draču, Niš-Merdare, u dužini od 5,5 kilometara, u oktobru auto-put Ruma-Šabac, a do kraja oktobra i deonica Moravskog koridora, od Makrešana do Koševa.

“Do kraja godine bi trebalo da bude gotova deonica do Pakovraća, radimo sve da bude otvorena do Lučana. Treba da bude završena i saobraćajnica između Sremske Rače i Kuzmina, što je naš deo auto-puta Beograd-Sarajevo”, dodao je Vesić.

Na pitanje u vezi sa protestima i konstataciju da je na njima “primetan manji broj građana”, ministar je odgovorio da ne želi da broji građane, jer je pravo svih da izađu na politički protest, ali da je važno da se protestuje u skladu sa zakonom i da se ne blokiraju putevi.

“Zbog togs sam više puta apelovao, jer mislim da se time nanosi velika šteta državi. Verujem da i oni koji učestvuju na tim protestima ne žele da se nanosi šteta njihovoj državi. Svaki put kada se blokira auto-put mi izgubimo mnogo novca za budžet. S druge strane, jedan deo stranaca više ne želi da prolazi kroz Srbiju zato što ne znaju da li će biti u koloni nekoliko sati bez ikakvog razloga. Moja molba je tim ljudima, ne organizatorima, već građanima da u tome ne učestvuju“, rekao je Vesić, koji je i član Predsedništva SNS.

Dodaje da oni koji organizuju proteste ne žele razgovor, već da na ulici sruše Aleksadnra Vučića.

“Da im je cilj da razgovaraju, oni bi se odazvali pozivu predsednika. Strašne tragedije koje su se desile u Osnovnoj školi ‘Vladislav Ribnikar’ i u Mladenovcu ostavile su traume u našem društvu koje nikada neće biti isto. Svaka osoba se sa takvom tragedijom preživljavanja nosi na svoj način. Neki ljudi su besni, imali su potrebu na taj način da iskažu svoje nezadovoljstvo, mnogi su uplašeni, neki zbunjeni… Na tim protestima koji su formalno sazvani zbog tragedije u ‘Ribnikaru’, tu nesreću više niko ne spominje, jer je cilj organizatora protesta da sruše vlast, odnosno da je na ovoj tragediji osvoje. Da nije to cilj, imali bismo zahteve koji se tiču obrazovanja dece, poboljšana školskog sistema, poboljšanja bezbednosti… Ali oni o tome ne pričaju…”, primetio je Vesić.

Na pitanje da li su izbori rešenje, kaže da su izbori uvek rešenje u demokratskom društvu, i da ih predsednik i ponudio, ali da se opozicija izbora “boji kao đavo od krsta”, jer zna da neće dobro proći na njima.

Upitan o saradnji sa novim predsednikom SNS Milošem Vučevićem, ističe da sa njim ima dugogodišnju veoma dobru saradnju.

“On je obavljao posao gradonačelnika Novog Sada, oko infrastrukturnih projekata smo mnogo sarađivali dok sam ja obavljo javni posao

