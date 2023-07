Drecun: Situacija na KiM dramatična, Priština ne odustaje od jednostranih poteza

Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da ono o čemu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče govorio pokazuje da situacija na KiM ulazi u dramatičnu fazu razvoja i da nema nagoveštaja da će Priština odustati od jednostranih poteza.

Drecun ističe da zabrinjava bezobzirnost Prištine i da očigledno postoji direktiva da tzv. kosovske policijske snage mogu da "vršljaju" uz administrativnu liniju i po potrebi je prelaze.

Dodaje i da još jedan upad naoružanih policajaca na teritoriju centralne Srbije pokazuje da Kfor ne obavlja svoj mandat jer, kako kaže, ne bi smeo da dozvoli mogućnost da se tako nešto desi, odnosno morao bi da naoružane formacije Prištine ukloni daleko do administrativne linije.

"Pokazuje se i bezobzirnost Prištine koja očigledno ne preza od izazivanja izuzetno ozbiljnih incidenata. Naši policajci su mogli da otvore vatru. To je povreda svih postojećih dogovora uključujući Rezoluciju 1244 i Vojno-tehnički sporazum", rekao je Drecun za Javni servis.

Kaže da bezobzirnost zabrinjava i da očigledno postoji direktiva iz Prištine da policijske snage mogu da "vršljaju" uz administrativnu liniju i po potrebi je prelaze.

"To je nešto što je neprihvatljivo, nešto što stvara uslove za stalno prelivanje oružanih incidenata, koje Priština izaziva, sa ove strane administrativne linije", upozorava Drecun.

Predsednik Vučić je saopštio da će, zbog situacije na KiM, tražiti razgovor sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a potom i hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN.

Drecun kaže da bi trebalo očekivati da može da se postigne neki rezultat imajući u vidu da je prema Rezoluciji 1244 obaveza Saveta bezbednosti da štiti rezoluciju i sprovodi mere koje su usmerene ka tome, ali naglašava da je poprilično nerealno očekivati da će SAD, Velika Britanija i Francuska promeniti stavove i dovesti u pitanje podršku Prištini.

"Pored svih verbalnih upozorenja i pretnji Aljbinu Kurtiju zbog jednostranih nasilnih akcija koje preduzima, vidimo da se situacija ne smiruje", ističe Drecun.

Kaže da ono o čemu je predsednik Vučić juče govorio pokazuje da situacija na KiM ulazi u dramatičnu fazu razvoja i da nema nagoveštaja da će Priština odustati od jednostranih poteza.

"Priština preduzima aktivnosti koje pokazuju da se spremaju da u narednom periodu dodatno eskaliraju situaciju i izgleda da ih baš briga za sve mere koje Evropska unija i SAD navodno preduzimaju protiv Prištine. Prosto je neverovatno da te mere ne daju nikakav očekivan rezultat", kaže Drecun.

Smatra da problem Kosova i Metohije može da se reši samo u Ujedinjenim nacijama.

"Sva priča oko Kvinte i o međunarodnim konferencijama, to su jednostrani potezi, to ne može da dovede do rešavanja problema na Kosovu i Metohiji", ističe Drecun.

Autor: