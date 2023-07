PALMA: Na slavama, svadbama i krštenjima ne pričajte o politici

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je sa svojom porodicom ktitor hrama Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine, danas je sa porodicom presekao slavski kolač u tom hramu, kao i veliki broj meštana Končareva, čija je Sveti Jovan Krstitelj i seoska slava.

- Svima koji danas slave želim srećnu krsnu slavu Svetog Jovana i da se na slavama, svadbama i krštenjima ne priča o politici i pozivam one koji tako ne misle, da promene svoj stav. Srbija i pravoslavna vera poštuju druge, ali isto tako želimo da i drugi nas poštuju, koliko i mi njih poštujemo. Srbija poštuje sve vere i običaje drugih naroda. Kada čujemo da negde padaju bombe i ubijaju narod, ja mislim da nikome u svetu nije stalo do takvog rešavanja problema. Mi smo za mir - izjavio je Marković i dodao:

- Srbija vodi računa o svojoj teritoriji Kosovu i Metohiji. Ogroman je pritisak na našu zemlju poslednjih godina i ja molim te koji vrše pritsak da to više ne čine i da ne traže od nas da se odreknemo svoje teritorije i svojih običaja jer se to neće desiti. To nisu samo običaji, to je utkano u dušu svakog pravoslavca ma gde on živeo.

- Čestitam krsnu slavu i mojim končarevcima. Poznato je da smo mi, do pojave korona virusa, 22 godine organizovali međunarodni kik boks meč na stadionu u Končarevu. Kada je korona zadesila ceo svet prestali smo sa tom organizacijom, a ove godine nismo mogli da nastavimo zbog obilnih kiša poslednjih mesec dana i imali bi problem i danas na otvorenom, tako da ovogodišnji međunarodni kik boks meč odlažemo i taj meć će se održati u Hali sportova u Jagodini, nismo još odredili datum, ali međunarodni kik boks meč je sastavni deo tradicije sela Končareva i ta tradicija će se nastaviti - kazao je Dragan Marković Palma.