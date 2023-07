VUČIĆ NAKON TRILATERALNOG SASTANKA: Ponosan sam što smo doprineli stabilnosti u Evropi! Imamo dovoljno gasa u rezervi (FOTO+VIDEO)

Trilateralni Samit Srbije, Austrije i Mađarske počeo je danas oko 11 sati, a predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana dočekao je ispred austrijske vlade Karl Nehamer.

Obraćanje predsednika Aleksandra Vučića

Vučić je rekao da je zadovoljan što je dobar deo onoga što je ranije dogovarano i sprovedeno u delu.

- Rezultati rada sve tri zemlje se vide. Mi smo spremni da nastavimo da radimo dalje, posebno prema granici sa Severnom Makedonijom. Dobro je što se danas potpisuje trilateralni memorandum između naših zemalja - rekao je Vučić.

Kako kaže, veruje da će svi zajedno u Evropi pronaći način, u godinama pred nama, da promene trendove.

- Naš posao je da pokušamo da sačuvamo evropski napredak i u narednim godinama. Ponosan sam što smo doprineli dodatnoj stabilnosti Evrope. Uvek smo spremni za razgovore, nadam se skorom viđenju - rekao je Vučić.

O snabdevanju gasom

- Uspeli smo veliki deo problema da rešimo, Srbija ima, sinoć smo imali 588 miliona kubnih metara u rezervi. Uz redovan dotok gasa, ne bi trebalo da imamo bilo kakvih problema, bez obzira što se očekuje povećanje cena, to će biti minimalno ili povećanja neće ni biti.

O Kosovu i Metohiji

- Rekao sam šta su stavovi Srbije, zbog drugačijeg odnosa prema pravnoj prirodi i odnosa između Beograda i Prištine, ne želim da domaćine i druge goste dovodim u neprijatnu poziciju.

Obraćanje Viktora Orbana

- Hvala predsedniku Vučiću za saradnju koju smo imali. Mi štitimo Evropu od migracionog pritiska, bez Srbije i Mađarske, bi Austrija, Nemačka imala stotine hiljada više nego danas. Hvala kancelaru za saradnju. Imamo rat, imamo južnu granicu naše zemlje, to je migrantska ruta. Štitimo sve od iregularnih migracija. Kada ne bi ispunjavali naše obaveze bili bi svi u brizi velikoj. Niko ne sme da stupi na teritoriju Mađarske pre nego što se obavi postupak o azilu, bez toga nije moguće. To bi trebalo da preuzmu i druge države ali se to nažalost, ne čini - rekao je Orban.

Obraćanje Karla Nehamera

- Naše zemlje su pogođene iregularnim migracijama. Austrija je zajedno sa Mađarskom i Srbijom uspela da zakoči ovaj trend koji postoji. Zahvaljujem se policijskim službama u Srbiji i Mađarskoj. Imamo policijsku saradnju i imamo efikasne rezultate. Organizovani kriminal zarađuje ogromna sredstva. Ne smemo prekinuti ovu saradnju već da je dalje razvijamo. Dogovorili smo, da smo saveznici kada se govori o ilegalnoj migraciji, to je borba protiv kriminala, krijujmčarenju ljudi. Sistem azila EU ne funkcioniše, zato je bitno da biratelarno sarađujemo. Naše zemlje su teško pogođene iregularnom migracijom, već smo dugo ukazivali na to. Nije bilo lako da se stvori ta svest - rekao je Nehamer i dodao:

Ono što je potrebno je, da ne prekinemo ovu saradnju nego da je dalje razvijamo. Austrija sa drugim saveznicima, moramo da težimo da se postupci o azilu vode što brže.

Austrijski kancelar priredio je ispred zgrade vlade svečani doček. Planirano je potpisivanje Memoranduma o razumevanju između Austrije, Mađarske i Srbije o jačanju trilateralne saradnje u oblasti efikasne borbe protiv ilegalnih migracija, a nakon toga sledi zajednička konferencija za medije.

Na instagramu buducnostsrbijeav objavljeno je da će Vučić, Orban i Nehamer razgovarati o svim bitnim bezbednosnim pitanjima od strateškog značaja za naše zemlje, pogotovo imajući u vidu rizike i sve veće izazove kojima smo izloženi i mi i cela Evropa.

"Srbija je dokazala da je snažan, pouzdan i ozbiljan partner, što ostaje i u budućnosti, spremna da preuzme deo tereta i efikasno obavi svoj deo posla. Naravno, razgovaraćemo i o #EU putu Srbije, energetskoj bezbednosti i jačanju saradnje na svim poljima. U vremenima opšteg nepoverenja, kada su mnoga savezništva stavljena na probu, Srbija nastavlja da neguje partnerstva i prijateljstva sa ozbiljnim državama, čime snaži svoje pozicije i ugled na međunarodnoj političkoj sceni", objavljeno je na instagramu.

