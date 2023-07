'Skidaj to terorističko s*anje' Milan iz Zete zaustavio britanskog turistu sa UČK nalepnicom!

"Skidaj to! To je nezakonito! To su teroristi koji su ubijali moj narod!“ – reči su kojima se Milan Dobrović iz Zete obratio britanskom turisti koji se zaustavio ispred njegove tezge da kupi voće.

Juče je jedan čovek svojim malim gestom pokazao da vera u dobra dela ne sme nestati. Ustao je i branio svoj narod koji živi u teškim uslovima na KiM kilometrima daleko.

Naime, britanski turista je došao do tezge čoveka sa zalepljenom nalepnicom terorističke paravojne formacije, takozvane UČK.

On je, nakon reagovanja Dobrovića, pokušao tu nalepnicu da prelepi drugom, na šta Milan nije pristao.

„Ne može, to s*anje će biti skinuto!“ i sam odlepio naljepnicu UČK.

