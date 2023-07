Vučić nakon sastanka sa Ramom o situaciji na KiM: Srbija radi na tome da sačuvamo mir! Niko normalan se ne raduje mogućnosti bilo kakvih sukoba

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Beogradu sa predsednikom Vlade Albanije Edijem Ramom.

Sastanak je održan u Vili Mir.

- Posle decenija ćutanja u odnosima Srbije i Albanije, rekao bih i Srba i Albanaca nas dvojica smo počeli da menjamo to loše političko nasleđe - rekao je Vučić.

Prethodnih godina smo pokazali rezultatima da naše zemlje i naši narodi mogu da idu mnogo brže napred i da sarađuju. Videćete koliko je značajno uvećana ta razmena između naših zemalja. I uvoz i izvoz. Poklapa se i sa Zapadnim Balkanom, ali i boljim političkim odnosima. Mi pozdravljamo angažovanje Albanije u okviru Berlinskog kongresa

- Znamo da će premijer Rama uložiti ogromnu energiju da se dođe do važnih rezultata. Tokom večere ćemo nastaviti da razgovaramo, verujem da ćemo imati još nekoliko sati za razgovore. Pokrenuli smo inicijativu Otvoreni Balkan koja je donela koristi za svakoga od nas, prvenstveno naše građane. Ta inicijativa koja je potekla može da doprinese daljem zbližavanju naroda i boljem životnom standardu svih naših građana. I u narednom periodu ćemo imati zajedničke sastanke - istakao je Vučić.

- Pripremo i Vinsku Viziju i naravno pričali smo o regionalnim pitanjima i našim pogledima na KiM, ali ne mislim da bi bilo ni fer ni krektno da to učinim u Raminom prisustvu, to ćemo ostaviti za nas, naše zemlje i dalji tok - rekao je Vučić.

Rama se zahvalio na gostoprimstvu.

- Hvala mnogo na gostoprimstvu i prilici da se sastanemo.Sastanak je trajao duže nego što je planirano. Smatram da bismo mogli da napravimo neki novi plan, da otvorimo neki novi put za integraciju naših zemalja na evropsko tržište i da razgovaramo i o drugim aspektima. Evo, sada smo stekli naviku da direktno razmenjujemo mišljenja. Ne možemo da se složimo oko svega, ali daćemo sve od sebe kako bismo unapredili proces saradnje i mira. Sa tenizijama na severu Kosova, izbegavamo da javno iznosimo mišljenja da ne bismo pogoršali situaciju - rekao je Rama i dodao:

Sastali smo se u okviru posete svim prestonicama na Zapadnom Balkanu koje su povezane i koje su u vezi sa samitom koji će biti u okviru Berlinskog procesa, a i kako bismo razgovarali o temama uzajamnog interesa. Sa tenzijama koje su prisutne na severu Kosova izbegavamo da svoja mišljenja iznesemo javno, kako ne bismo pogoršali situaciju i okrenuli je u smeru u kom ne treba

On je istakao da je jedini put napred nije da se pojačaju tenzije, već put dijaloga i onaj koji se zasniva na dogovoru, a koji proizilazi iz francusko-nemačkog plana.

Rama je rekao da je za sada situaciju moguće kontrolisati, ali da se mora nastaviti proces dijaloga.

Vučić je rekao da se svi nadaju da će Đoković osvojiti Vimbldon.

- Ne mislim da se bilo ko normalan raduje mogućnosti bilo kakvih sukoba. Nisam slučajno rekao „niko normalan“. Što se tiče plana deeskalacije, znam ga napamet, sve tačke. Od tri ključne tačke, Srbija je ispunila već dve, a treću mora simultano sa Prištinom. U trećoj je reč o simultanom povlačenju gradonačelnika i ljudi iz opštinskih zgrada, sve ostalo je srpska strana ispunila. Mi ne samo da želimo mir, mi na tome radimo ma koliko to bilo teško za nas - naveo je Vučić.

- U Srbiji je veoma teška situacija po tom pitanju - podvukao je predsednik Srbije i dodao da nam ostaje da učinimo sve da se sačuva mir.

Kako je naveo nikada mu nije bilo teško da razgovara sa Kurtijem.

- Poznajete li nekoga sa kime nisam razgovarao? I uvek sam se trudio da pronađemo mirno rešenje. Pitate me kada ću da se vidim sa Kurtijem, a ne znate ni kada će oni bliži njemu da se vide sa njim. Ja moram da razmišljam o ekonomskom rastu - istakao je Vučić i naglasio da Zajednica srpskih opština mora biti formirana.

- Moram da vas uputim na Briselski sporazum, na francusko-nemački plan, da ZSO mora biti formirana. Srpska zajednica mora biti zasnovana na onome što je prihvaćeno i potpisano. Kada smo stavili paraf na principe, ništa više ni manje od toga ne tražimo. Jer su Srbi prihvatili sve ostalo, i sudstvo i regionalnu policiju i učestvovanje na izborima i mnoge druge stvari. Dakle, suština je u tome da Zajednica srpskih opština mora da bude formirana. Trebalo je da bude pre 10 godina i više, ali nije - dodao je Vučić.

Rama je još jednom ponovio da predlog nacrta statuta jeste doprinos koji je on dao i koji je veoma pozitivan, ali nije nešto što bi strane trebalo da prihvate i to nije razmatrala nijedna od strana.

– Žao mi je da neki tamo ne žele da razumeju da je ovo bio doprinos za Kosovo i za njih to nema nikakvu vrednost. Kosovo i ljudi Kosova su oni koji govore u svoje ime. Ovo što je stavljeno napismeno na papir, predato je nemačkom kancelaru i predsedniku Francuske. Na stranama je da pročitaju ili ne taj dokument, da ga uzmu u razmatranje ili ne. Smatram da razvlačenje sa procesom ZSO je strateška greška. Uz to je i greška da se razvlači sa uspostavljenjem uslova za građane Srbije da sprovode svoja verska prava. Insistiranje na tome da se ostane u opštinskim zgradama sa gradonačelnicima koji su izabrani u uslovima bojkota, smatram da je to greška - rekao je Rama.

Vučić je naglasio da je za izradu Statuta ZSO zadužen isključivo srpski upravljački tim.

Osvrnuvši se na Raminu izjavu,Vučić je rekao da su Srbiji kumove birate sami, kod nas se kumovima ne zovu oni koji nam nameću nešto.

