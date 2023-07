Aleksandar Đurđev: Meritokratijom protiv ohlokratije iliti s najboljima protiv ološa!

Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Srbija je, po ko zna koji put u svojoj istoriji, ponovo na raskrsnici. Ili će doći do nužnih reformi i kadrovskih smena kroz narod i za narod ili će doći do nasilne smene vlasti usmerene protiv naroda i države. Evolucija ili revolucija - izbor je koji je pred nama i do nas je, ponajviše, kako će se stvari odvijati ubuduće. Oni koji, zloupotrebljavajući nezapamćenu tragediju koja je zavila u crno našu zemlju, žele da putem smutnji, dezinformacija i nasilja dođu na vlast su ološ.

Vladavinu takvih Stari Grci su zvali ohlokratijom, najgorim od najgorih oblika vladavine. Taj ološ je rekao svoje, kod njega nema ničega u rukavicama, kao što nije bilo ni uoči zlokobnog 5. oktobra. I tada su govorili da će hapsiti, progoniti i vešati one koji im se suprotstave i to obećanje su i ispunili. Oni koji su tada bili spremni da zapale Narodnu skupštinu danas su spremni da zapale žive ljude samo ako se usude da im prepreče put. Ne sumnjajte zato u njihove namere koje neskriveno proklamuju preko levo-liberalnih medija.

Ipak, sve je na nama, nama koji ovu zemlju i narod volimo i koji smo spremni da ,,prenosimo vatru", a ne da pravimo zgarišta. S obzirom da predaja nije opcija, najgori scenario je da poput noja zabijemo glavu u pesak kao da se ništa ne dešava. Da onima koji imaju samo više naboja koji su spremni da usmere u katastrofalnom pravcu dozvolimo da naš patriotizam i znanje uhvate u momentu ravnodušnosti i umrtvljenosti i svoj naboj pretvore u poluge vlasti u njihovim rukama. Najbolji, a time i nužan scenario je da na scenu stupi meritokratija, da sudbinu zemlje i naroda u svoje ruke preuzmu najbolji i najzaslužniji. Na glavnim pozicijama su heroji nacije, Vučić i Vučević, oni su sve ispite i prepreke položili sa najvišom ocenom, zato i jesu glavna meta ološa. Oni su prvi i razumeli da je jedini odgovor na ohlokratiju meritorkratija, otuda je Narodni pokret za državu i rođen.

Potrebne su nam promene, po dubini i po širini. Hrabri moraju zameniti ustrašene, vedri duhom one klonule, državotvorni one usko partijske, evolucionisti one sklone revoluciji, vizionari komformiste, sanjari skeptike. Recept je, dakle, jasan - kazniti izdajnike i kukavice, podstaći hrabre i verne, rotirati elite i jasno se okrenuti ka rodoljublju kao jedinoj ideologiji. Dodao bih ovde još nešto - treba nam i strast, ta pasioniranost i čvrsta volja prema poslovima u službi naciji i državi.

Pre ili kasnije ovo pitanje bi bilo postavljeno pred nama. Sada je najbolji čas da na njega damo najbolji mogući odgovor.

Piše: Aleksandar Đurđev, poslanik i predsednik Srpske lige