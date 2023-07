Stević: Izjava britanske političarke je skandalozna! Kurti izazivajući tenzije prikriva užasnu ekonomsku situaciju na KiM! (VIDEO)

Prof. dr Velibor Stević, pukovnik u penziji, komentarišući trenutna dešavanja na teritoriji Kosova i Metohije, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK, da je situacija jako složena, ali i da ovaj pokušaj Kurtija da istrebi srpski narod sa svog viševekovnog ognjišta neće uspeti.

- To je probano tako i 2004. godine, pa ni tada nisu uspeli. Ovaj sada njegov pokušaj ne radi sam, on to radi po nečijem nalogu. Što više tenzija se izazove prikriva se ekonomska situacija koja je jako teška dole, i on ostaje na vlasti - rekao je Stević i dodaje:

- Međutim, situacija se menja. Svet počinje da uviđa sa čim i kim ima posla, njemu će sve manje da prolazi njegov glupi plan.

- Kada je izjava britanske parlamentarke u pitanju, po pitanju šverca oružja srpskim sanitetima, želeo bih da je rekla i kada se srela sa Kurtijem pre toga i zbog čega je sada to spomenula - rekao je Stević.

Kako kaže, njena izjava je demantovana odmah, i to sami Britanci iz parlamenta.

- Ovo je vrlo ozbiljna stvar, ali to što je ona rekla to je skandalozno i van pameti. Ona je htela tom izjavom da ponizi Srpsku pravoslavnu crkvu i zdravstvo - rekao je Stević.

Miloš Stojković, teolog, rekao je da je britanska političarka dugogodišnji albanski lobista. Dodaje da ona nije prvi put rekla ovakvo nešto.

- Ona konstantno ponavlja takve tvrdnje protiv srpskog naroda. Međutim, oni znaju jednu istinu, da ne bi bilo ni Srba dole da nema jake srpske crkve. Oni sada žele da izvrše pritisak na crkvu ne bi li oslabili taj srpski stub koji je vrlo važan za sve koji tamo žive - rekao je Stojković.

Kako kaže, mora da konstatuje da su Albanci godinama plaćali svoje lobiste širom sveta za tu lažnu državu. Dodaje da smo do pre 12 godina imali političare manekene, koji nisu ništa radili na tome da se lobira za srpske interese.

Demo Beriša, Matica Albanaca Srbije, rekao je da se radi o dva ključna stuba koja srpska zajednica koja živi na Kosovu ima.

- Sanitetska vozila su samo zloupotreba. Drugi način je Zajednica srpskih opština. Ništa nije slučajno, to su dva stuba koje treba u ovom trenutku rušiti - rekao je Beriša.

Kako kaže, treba da se postavi pitanje odnosa sa KFOR-om. Dodaje da treba videti šta i kako KFOR sprovodi dole, kao i koga oni zapravo treba da zaštite.

Autor: