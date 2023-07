Odalović za Pink: Kurti isključivo priželjkuje sukob, svoju šansu vidi u tome da se Srbija sukobi sa KFOR-om!

Pitanje je gde je kraj ludilu Aljbina Kurtija, to je ono što me jako brine, rekao je predsednik Vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV PINK.

Odalović je rekao da ga najviše brine ludilo Aljbina Kurtija i to što je odbio da se susretne sa Ramom, dodaje da mu i amerikanci šalju poruke da je izašao iz nekog okvira ponašanja.

- Ovo što on radi u njegovom avanturizmu prema severu Kosova i Metohije, kao i gde je kraj njegovom ludilu, to je ono što nas sve brine – rekao je Odalović.

Kako kaže, on priželjkuje sukob i ono što on vidi kao svoju šansu jeste to da se Srbija sukobi sa KFOR-om.

- On nije jedini koji zna da ukoliko bi došlo do tog sukoba, Srbija ne bi imala partnera. Protesti Srba u Zvečanima pokazali su nam kako izgleda kada KFOR spašava njih. Oni su stali između kako bi sprečili ono što je hteo Kurti da izazove – rekao je Odalović.

Kako je rekao, vidimo ozbiljnu unutrašnju borbu gde Kurti pokušava da predstavi sebe pravi liderom među kosovskim Albancima.

- Međutim, sve je više poruka da on više nije taj. Očigledno je da upravo ovo što se nije obratio na svečanosti ui američkoj ambasadi, pokazuje da se plaše problema koji bi mogao da nastane sa SAD – rekao je Odalović.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, rekao je da kroz Otvoreni Balkan, trgovinu i odnose, može da se gleda čitavo delovanje zapada prema ovom prostoru.

- Taj zapad nije jedna celina, tu je niz podeljenih centara, gde se svako između njih bori za svoj interes na ovom prostoru. Njihovo mišljenje, koliko god da izgleda uniformno, ipak je različito, utoliko koliko su različiti njihovi interesi – rekao je Milovanović.

Kako kaže, apsurdno je da ne mogu da Kurtiju narede da prestane da radi to što radi, bez da mu se uvedu stroge sankcije.



- Ovde očigledno u toj borbi interesa postoji više centara, pa nekome to sve očigledno i odgovara – rekao je Milovanović.

On je rekao da je promišljanje i analiza predsednika Srbije jako bitna. Dobro je, kako kaže, što je tražio sednicu Saveta bezbednosti po ovom pitanju.

- Sednica je jako bitna iz razloga da je to put da Srbija ne bude uvučena u konflikt. Sa ovim terorom koji srpski narod trpi, vi više nećete moći da obuzdate taj narod. Takođe ni ljudi koji žive u Srbiji neće i ne žele ovo sve više da gledaju – rekao je Milovanović.

Kako kaže, smatra da ne postoji druga politika, osim ove koju Srbija vodi.

Novinar Dejan Anđus, rekao je da ovde ima nekoliko stvari, dodaje da je glavno pitanje šta raditi i koje je rešenje ovog pitanja.

- Mi moramo da utvrdimo da li nam je zapad saveznik ili neprijatelj. Što se tiče Kosova imamo priču u nekoliko segmenata. Treba složiti kockice, kako zaštititi političke interese Srba, kako na Kosovu, ali tako isto i u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori – rekao je Anđus.

Dodaje da treba primetiti da su SAD podržale Open Balkan, kako kaže, nikada od njih nismo čuli nikakav disonantan ton po tom pitanju od njih, za razliku od pojedinih zapadnih zemalja.



Autor: