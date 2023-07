PETKOVIĆ: Svakoj okupaciji dođe kraj! Ni Kurti neće moći doveka da maltretira Srbe na severu Kosova i Metohije

Trenutna situacija na Kosovu i Metohiji označena je kao najteža do sada, a direktor Kancelarije za KiM Petar Petković u intervjuu za Kurir upozorava da premijer prištinske vlade Aljbin Kurti nema samokontrolu i da je spreman da se ponaša i kao kamikaza, računajući na zaštitu određenih svetskih sila.

Petković objašnjava da je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija mesto pred kojim se mora pokrenuti pitanje "Kurtijevog nasilničkog pohoda na srpski narod", jer, ako se to ne dogodi, to bi bilo ništa drugo do javno priznanje da međunarodno pravo ne postoji i da ono nikoga ne obavezuje. Poslednji u nizu incidenata bio je još jedan ulazak kosovske policije na teritoriju centralne Srbije, o čemu je Petković obavestio javnost, ali i međunarodne faktore.

Šta je svrha ili cilj takvih akcija Prištine? Kakvu reakciju očekujete od međunarodne zajednice, s obzirom na to da su u prethodnom incidentu pripadnici kosovske policije uhapšeni, pa pušteni?

- Jasno je da Kurtijevi specijalci na područje centralne Srbije ne upadaju da bi brali pečurke ili zato što im otkazuju kočnice, pa ne mogu da se zaustave na administrativnoj liniji. Oni tu nemaju šta da traže i njihovi pokušaji vršljanja po centralnoj Srbiji direktno su kršenje Rezolucije 1244 i Vojnotehničkog sporazuma iz Kumanova. Da li ste primetili da se ni Kurti ni Svečlja nisu oglašavali ovim povodom, jer ih dokazi srpske policije demantuju i razobličavaju njihov plan. Reč je o provokacijama koje su sastavni deo Kurtijeve strategije podizanja temperature, a krajnji cilj je iznuđivanje odgovora Beograda i sukob Srbije sa NATO. I kada klinci prave družine na ulici, uvek u tim grupama ima neki najsitniji deran koji se krije iza snage svojih drugara i ide okolo i zapodeva kavge. E takav vam je i Kurti, mali i beznačajan, ali računa na to da će ga u svakoj prilici od odgovora onih koje maltretira spasiti neko ko je na zapadu i stariji i jači. Taj čovek se prosto rukovodi infantilnim ili adolescentskim nagonima i kompleksima, a to znači da nema samokontrolu i da je spreman da se ponaša i kao kamikaza, računajući na to da će određene svetske sile da uskoče i da ga zaštite. Ta Kurtijeva drskost se prenosi na njegove najbliže saradnike, poput Dželjalja Svečlje, pa sve do onih najsitnijih pretorijanaca u uniformama specijalne policije, koji valjda počinju da veruju da su mnogo jaki i da jednom "dačijom" mogu da osvoje Beograd, ili makar Niš i Vranje.

Kakva je ideja Srbije u nameri da inicira sednicu Saveta bezbednosti UN? Šta bi moglo da se u tom telu postigne i koje konkretno teme ćemo kandidovati?

- Kao što znate, Srbija s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu našu borbu za odbranu srpskih državnih i nacionalnih interesa temelji na međunarodnom pravu, i to dugi niz godina činimo veoma dosledno i pažljivo, svesni da je to naše najčvršće uporište. Nema razloga da podsećam na činjenicu da je projekat samoproglašenog "Kosova" nastajao stalnim derogiranjem međunarodnog prava i da su sponzori tog projekta u prošlosti često nastupali s pozicija sile, smatrajući da su u svakom smislu superiorniji od drugih. Iako su se defakto ponašali kao da ih temeljni principi međunarodnih odnosa ne obavezuju, to obično nisu mogli da rade baš sasvim otvoreno i često su se trudili da makar formalno održavaju privid delovanja u skladu s međunarodnopravnim regulama. Srbija je uverena da su i pravo i pravda na njenoj strani, i dužna je da posegne za svim političkim, diplomatskim i pravnim mehanizmima koji joj stoje na raspolaganju kako bi zaštitila svoje interese, štiteći pritom i interese svih onih koji i dalje nepokolebljivo brane princip jednakosti suverenih država na kojem počiva sistem Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti je mesto pred kojim se mora pokrenuti pitanje Kurtijevog nasilničkog pohoda na srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer, ako se to ne dogodi, to bi bilo ništa drugo do javno priznanje da međunarodno pravo ne postoji i da ono nikoga ne obavezuje.

Kako ste razumeli izjavu Miroslava Lajčaka da su i za Srbiju spremne kaznene mere ukoliko ne postupa u skladu sa EU?

- Predstavnici EU tradicionalno govore o odgovornosti dve strane, čak i onda kada je sasvim jasno da se srpska strana grčevito i svim snagama bori za mir, dok druga strana hoće novi požar na Balkanu. Gospodin Lajčak je ozbiljan čovek i iskusan diplomata, ali i on je u javnoj komunikaciji ponekad spreman da se lati administrativnih EU krilatica. Moje pitanje je: Za šta da nas kazne? Sve svoje obaveze Beograd je ispunio, uključujući i deo poslednjeg plana za deeskalaciju, tako da ne mogu da nam ništa stave na teret, osim upornog zalaganja za "principe" za koje se deklarativno zalaže i EU.

Uprkos tome, poruke spolja uvek pominju i Beograd...

- Beograd i Srbi na Kosovu i Metohiji nisu izazvali ovu krizu, do nje je doveo Aljbin Kurti svojim nasilnim, kabadahijskim i protivpravnim uzurpacijama srpskih opština na severu KiM od strane lažnih okupacionih gradonačelnika, svojim dugim cevima i parapolicijskim snagama koje seju teror nad nedužnim srpskim narodom. A kada već neko pominje kaznene mere, očekujem da onaj koji je pucao u leđa Dragiši Galjku, koji je zbog toga još u bolnici, odgovara imenom i prezimenom, kao i onaj koji je pucao u srpsku decu za Badnji dan, onaj koji je izrešetao Miljana Delevića ili Milana Jovanovića, do kukavica koje su pretukle srpsku decu Daru i Kristijana i mučki prebile Luneta, Dušana, Nenada, kao i ostale Srbe koji su na pravdi boga uhapšeni. Ovih upucanih i maltretiranih Srba sem Beograda niko drugi neće da se seti, pa ni Euleks, čiji je posao ne da vrši nekakav monitoring, nego da stane u zaštitu nevinih ljudi i pogleda dokaze i suze majke Nemanje Vlaškovića, sestre Dalibora Spasića, koje ih preklinju da im se vrate njihovi najmiliji koji su nevino uhapšeni.

Kako funkcioniše srpska zajednica na severu KiM u situaciji kada četiri opštine od aprila ne funkcionišu? Šta su najveći problemi na terenu, u svakodnevnom životu ljudi?

- Ovo nije prvi put da Priština trenira silu na severu Kosova i Metohije, niti je prvi put da našem narodu pokušavaju da uskrate osnovne životne potrepštine, kao što su hrana i lekovi. Razlika je u tome što je ovoga puta to samo deo otvorene i sveobuhvatne ratne politike Aljbina Kurtija, koja uključuje i fizičku okupaciju tog prostora, direktnu hajku protiv svih političkih lidera našeg naroda na terenu, proizvoljnu primenu sile, uključujući upotrebu automatskog oružja protiv golorukih ljudi. Ne znam kako neko uopšte može da pomisli da će Srbija samo nemo da posmatra kako nam, ne daj bože, ljudi umiru zato što ne mogu da im se dopreme lekovi ili da nam deca gladuju, jer ne može da im se doveze hleb iz Raške. Predsednik Vučić je nedvosmisleno poručio da su vremena kada je Srbija nemo posmatrala šta se dešavalo na Kosovu i Metohiji tokom pogroma srpskog naroda 2004. godine, ali i tokom secesije 2008. prošla i to svi treba da znaju. Srbi na severu Kosova i Metohije danas su žrtve terora Aljbina Kurtija, od fizičkog do institucionalnog nasilja, žene i deca noću ne smeju sami na ulicu, jer ih iza svakog ćoška čekaju Kurtijeve duge cevi. Najviđeniji Srbi se hapse ili stavljaju na tajne i javne spiskove za hapšenja, kako bi se slomio otpor našeg časnog naroda čija je jedina krivica što ljubi slobodu iznad lanaca i svoju zemlju više od svega. Ali svakoj okupaciji dođe kraj, tako ni Aljbin Kurti neće moći doveka da maltretira Srbe na severu KiM, u to budite uvereni.

O sankcijama Prištini Nivo verbalnih pretnji Kurti zasad ne pokazuje da će da posluša savete kosovskih saveznika. Očekujete li još oštrije mere EU protiv Prištine i kakve? - Dani pred nama će pokazati koliko su javno izrečeni saveti, kako vi kažete, "kosovskih saveznika" jači, iskreniji i ubedljiviji od nekih sasvim drugačijih saveta koji mu se očigledno daju, ali ne javno. Mere protiv Prištine su do sada bile više na nivou verbalnih pretnji, i probajte samo da zamislite s kakvom vrstom odgovora dela međunarodne zajednice bi se suočio Beograd da se kojim slučajem ponaša tako neodgovorno i neobuzdano ili da čitavu deceniju krši sporazume iz Brisela, kao što to čini Priština odbijanjem da 10 godina formira Zajednicu srpskih opština, koja garantuje kolektivna prava srpskom narodu u pokrajini. Sednica Saveta bezbednosti UN bi, između ostalog, bila i prilika da se stvari isteraju na čistac i da čitav svet direktno pogleda u oči stradanju srpskog naroda u pokrajini.

