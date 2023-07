Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i rekao da je ovo potvrda jačanja bilateralnih veza.

Vučić je rekao da mu je veliko zadovoljstvo što ima priliku da ugosti predsednik Milatovića.

- Zadovoljstvo mi je što imam priliku da ugostim Jakova Milatovića. Razgovori su potvrda da je jačanje bilateralnih veza od velike uzajamne koristi - rekao je Vučić i dodao:

- Za nas je Crna Gora izuzetno važan partner, ne samo ekonomski već i zbog tradicionalne bliskosti, povezanosti, velikog broja Srba koji živi u Crnoj Gori i obrnuto. Nama su to veoma važne stvari. Trudimo se da unapredimo naše odnose i da vidimo koji su to konkretni vidovi saradnje. Razgovarali smo o brojnim pitanjima. Milatović je od nas tražio što bolju poziciju i na predstavljanju EXPO 2027. Obećaosam da će Crna Gora svakako imati takvu poziciju i da će je dobiti na Beogradu EXPO 2027.

Prema rečima Vučića, tokom zajedničke konferencije za medije sa crnogorskim kolegom Milatovićem, Srbija i Crna Gora imaju veliku trgovnsku razmenu, proporcionalno broju stanovnika, kako je istakao, imamo najveću.

Postoje ljudi u Crnoj Gori koji žele da podignu strah od Srbije

- Razgovarali smo o svim drugim važnim pitanjima. O izgradnji auto-puteva u Srbiji i Crnoj Gori, za daljim povezivanjem pruge, povezivanjem u energetskom smislu. Analizirali smo tehnička neslaganja i probleme sa kojima se suočavamo kako bi ih što pre rešili. Najavu, da oni žele da naprave terminal za tečni gas u Baru. Srbija je zainteresovana da kupuje deo gasa - rekao je Vučić i dodao:

- Znam da postoje u Crnoj Gori ljudi koji žele da podignu strah od Srbije. Mi smo u nekim pitanjima saglasni, u nekim ne, ali imamo civilizovan odnos - dodao je Vučić i kazao da je razmena sa Crnom Gorom veća za 16,1 odsto u prvih šest meseci u odnosu na prošlu godinu.

- Želim da verujem da je moguće da govorimo i postupno dođemo do boljih odnosa - naveo je Vučić.

Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media/N.M. Previous Next

- Razgovarali smo o geopolitičkim , ekonomskim, bukvalno svim temama. Imali smo veoma dug razgovor danas. Ne pada nam na pamet da od bilo koga tražimo ono što ovaj drugi ne želi. Ono u čemu želite da učestvujete učestvovaćemo, a ono u čemu ne želite, nećemo ni na senku da vam stanemo - istakao je Vučić.

MILATOVIĆ: Odnosi Srbije i Crne Gore treba da budu bliski

Milatović je rekao da mu je zadovoljstvo što je danas u Beogradu.

- Ovo su važni koraci ka političkoj revitalizaciji odnosa naše dve zemlje. Srbija je Crnoj Gori najvažniji trgovinski partner - rekao je Milatović.

Milatović je istakao tri najvažnije tačke zbog čega odnosi Srbije i Crne Gore treba da budu bliski, usmerivši se pre svega na ekonomske razloge - činjenicu da je Srbija najznačajniji ekonomski partner Crne Gore, ali i turistički jer je udeo srpskih turista u ukupnoj poseti Crnoj Gori najveći. Kao treću tačku istakao je da je Srbija najveći investitor u Crnoj Gori.

Sa druge strane, kazao je da je prosto neverovatno da sve zemlje nemaju diplomatske predstavnike na nivou ambasadora i da u budućnosti treba raditi na ostvarenju njabližih mogućih odnosa između naših zemalja.

Milatović je uputio i javni poziv predsedniku Srbije da zvanično poseti Podgoricu i da, kako kaže, i na taj način pokažu da je okrenut novi list u odnosima dveju zemalja.

- Pozdravljam svaku inicijativu koja za cilj ima unapređenje odnosa sa zemljama regiona.... Srbiju i Crnu Goru povezuju zajednička istorija, tradicija, živa ekonomska saradnja... Ovom posetom Srbija i Crna Gora okreću novi list, Crna Gora je prijatelj Srbiji i Srbija je prijatelj Crnoj Gori - rekao je Milatović i zahvalio predsedniku Vučiću na pozivu da poseti Srbiju i na prisustvu predsednika Srbije na ceremoniji polaganja zakletve u Podgorici, kao i nedavnom učešću ministra spoljnih poslova Ivice Dačića na samitu u Crnoj Gori.

Na neistine smo navikli

Vučić je na pitanje novinara da li Poštanska štedionica priprema kupovinu Prve banke u Crnoj Gori, predsednik Srbije je to negirao i pozvao se na saopštenje Poštanske štedionice.

- Što se tiče kupovine Prve banke od strane Poštanske štedionice koja je u vlasništvu Đukanovića, reč je o notornoj neistini. To je i sama Poštanska štedionica, mislim, demantovala. Na takve neistine smo u Srbinji navikli - kazao je Vučić.

Vučić je govoreći o mogućnosti uvođenja direktnog platnog prometa između Srbije i Crne Gore, rekao da je to važno pitanje i jedna od prepreka u razvoju biznisa i ekonomskih odnosa dve zemlje.

- Ne bih da govorim o tome ko je za to krivac, ali samo želim da znate da je sa naše strane to potpuno čisto. Ovde je u pitanju nešto drugo. Najveći broj korespodentskih banaka u Crnoj Gori je iz Švajcarske i Nemačke, pa oni žele da sa tim rade. Kod nas to funkcioniše 15 godina sa BiH, gde je valuta za plaćanje konvertabilna marka. Po principu međunarodnog kliringa, tu nema problema - istakao je Vučić.

Milatović pomenuo slučaj Marović

Milatović je na pitanje o izručenju Svetozara Marovića iz Srbije u Crnu Goru rekao da je to izneo u razgovoru.

- Smatram da svako ko je kažnjen u Crnoj Gori, treba tu kaznu i da služi. Dobio sam uverenje od predsednika Vučića da će Srbija tome odgovorno da pristupi - kazao je Milatović.

Vučić je potvrdio da je Milatović pomenuo slučaj Marovića.

- Rekao sam da ćemo kao odgovorna država uzeti to u razmatranje i kao odgovorna država pružićemo temeljne odgovor. Jeste li razmislili da li nas je bolelo protivpravno otcepljenje dela naše teritorije, proterivanje našeg ambasadora... - naveo je Vučić i dodao:

- Nije Marović tabu tema i ne sme da bude. Samo vas molim da se ponekad stavite u naše cipele, kao što se i trudim da stanem u cipele predsednika Crne Gore.

U narednih 10 do 12 dana odluka o ambasadoru u Crnoj Gori

Nakon postavljenog pitanja o tome da li su dva predsednika pričala o odabiru svojih ambasadora koji će biti imenovani u Srbiji i Crnoj Gori, predsednik je rekao da će Srbija brzo odlučiti.

- Donosimo za 10-12 dana odluku ko će biti novi ambasador u Crnoj Gori - rekao je Vučić.