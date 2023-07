A BOLI LI NAS ŠTO STE PRIZNALI KOSOVO? Vučić odgovorio na pitanje crnogorskih medija o Svetozaru Maroviću

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle sastanka sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, odgovarajući na pitanje novinara iz Crne Gore o isporuci Svetozara Marovića Podgorici, rekao je da će malo drugačije odgovoriti na to.

- Ja sam rekao da ćemo mi kao ozbiljna država uzeti u razmatranje posebno sve ono o čemu govori predsednik Milatović i da ćemo na ozbiljan načić dati utemeljene odgovore. Međutim, ovde se nameće drugo pitanje. Zašto se u našim odnosima odmah traži razlog da bi se onaj drugi okrivio za nešto ili nepoštovanje nekoga. A jeste li razmislili vi sa TV Crna Gora, boli li nas to što je Crna Gora protivpravno priznala otcepljenje bez povelje UN dela teritorije Republike Srbije? Da li nas je bolelo kad je proteran naš ambasasdor, a da nismo primetili ni valjan razlog za to? - upitao je Vučić i dodaoa:

- Ili uvek sve vidite iz sopstvene vizure, u kojoj je uvek neko drugi kriv. Ja nisam govorio o srpskom pitanju, ako niste primetili. Kako je moguće da od 28,73 posto Srba po zvaničnoj statistici imate samo 8 odsto zaposlenih u javnom sektoru? Mislite li da je to manje važno pitanje od Marovića? Ili mislite da je to potrebno da Srbiji Crna Gora može nešto da kaže. Može, Srbiji svi mogu sve da kažu. Nije Marović tabu tema, samo vas molim da se ponekad stavite u naše cipele i vidite kako to izgleda i iz srpskog ugla.