Milatović: Važno je da se situacija na KiM stavi pod kontrolu

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je danas da je za njega važno da se situacija na severu KiM stavi pod kontrolu i da dođe do deeskalacije odnosa između Beograda i Prištine, kao i da je to priortet u Srbiji, ali i Crnoj Gori koja je njen sused.

On je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare, na pitanje da li mu je nakon razgovora jasnija situacija na KiM.

- Podržavamo iskreno dijalog Beograda i Prištine i želimo da se taj dijalog okonča na koristi i Beograda i na korist Prištine. Nisam srećan zbog tenzija i opet apelujem na deeskalaciju i pozdravljam napore Beograda za to i znam da je Vučić uradimo dosta da dodje do te deeskalacije. Za tango je potrebno dvoje. Pozicija EU i taj dijalog koji postoji u okviru platforme koju je predstavila EU je ono što Podgorica podržava u ovom trenutku - poručio je crnogorski predsednik.

Prema njegovim rečima, najvažnije je da se stavi fokus na teme koje nas zbližavaju, a ne udaljavaju i da je ključna stvar ozdravljenje odnosa.

- Sigurno da je 95 odsto tema onih koje nas zbližavaju i da to treba da bude u našem fokusu. Postoje one gde nemamo iste stavove, naravno da je pitanje Kosova jedna od njih. Mislim da bi zvanična Crna Gora i Beograd trebalo da u narednom periodu prilazi temama koje nas udaljavju na jedan smisleniji način, stavljajući se u cipele jednih drugih i otvoreno razgovarajući. Znate da je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova 2008. godine. Ja mislim da budemo negde ljud i politički dovoljno pismeni da razumemo poziiju Srbije kada je u pitanju njen pogled na ono što kaže da je deo njene teritorije - rekao je on.