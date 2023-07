Kada je Jedinstvena Srbija predlagala Radeta Bastu za ministra privrede njegov CV je bio taj da je imao privatnu kompaniju i da, kada je bio direktor Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane“ nije bilo problema u Beogradu, ali nas nije prevario njegov CV, nego njegovo ponašanje, izjavio je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma tokom rasprave u Skupštini Srbije o smeni ministra privrede Radeta Baste.

- Mi ne želimo da jedno pričamo, a drugo radimo. Koalicija SPS – Jedinstvena Srbija je u predizbornoj kampanji govorila da smo protiv uvođenja sankcija Rusiji. To nisu samo politički razlozi, već u ekonomski. Pogledajte kolika je cena gasa u Srbij, a kolika je u državama koje su uvele sankcije Rusiji. Uvek sam postavljao pitanje „ako bi Srbija uvela sankcije Rusiji da li bi prestao rat u Ukrajini“, odgovor je NE. Uvek sam govorio Radetu Basti „nemoj ja pa ja, nego ja ispred Vlade Republike Srbije kao ministar privrede“. U politici, kao i u zdravstvu imate dva termina, akutno i hronično, a izjave Radeta Baste su hronično pravile štetu građanima Srbije i državi Srbiji. Vlada Srbije je kolektivni organ i ne možete vi da sprovodite neku svoju autonomnu politiku, a ne bavite se svojim resorom ministra privrede - rekao je Marković i dodao:

- Ko si ti da sam kao ministar odlučuješ da odeš u neku državu i pričaš šta je loše, a šta dobro u državi Srbiji. Ja kada sam god negde išao od SAD do Rusije, Turske, Grčke, Austrije, Italije, Francuske Nemačke i ostalih država uvek sam upoznao predsednika vlade i predsednika države gde idem, šta su teme i po povratku šta je rezultat. Ja želim da se izvinim građanima Srbije što mi iz Jedinstvene Srbije napravili takvu grešku da predložimo Radeta Bastu za ministra privrede i taj čovek više ne može biti ni ministar ni član Jedinstvene Srbije. 50 puta sam govorio Basti „nemoj to da radiš“, a on „šefe neću“. Rade Basta je moje najveće neprijatno iznenađenje u životu i to sam mu rekao. Čovek pravi greške u životu. Kada se neko predlaže za neku funkciju taj mora da prođe mnog skenera da se vidi ko je i šta je. Ja želim da se zahvalim Srpskoj naprednoj stranci kao najvećoj stranci u Srbiji i nabrojnijoj u Skupštini Srbije što je prihvatila naš predlog da se smeni ministar privrede Rade Basta.

Marković je rekao da je politika Jedinstvene Srbije, kao i koalicije SPS–Jedinstvena Srbija, da nećemo da uvodimo sankcije Rusiji nećemo da priznamo nezavisno Kosovo i nećemo u NATO.

- Ja želim da se zahvalim pre svega predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na miroljubivoj politici koju vodi, kao i ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću, zatim turskom predsedniku Erdoganu što je indirektno pomirio Bošnjake i Srbe u našoj državi, želim da se zahvalim premijeru Orbanu što danas imamo najbolje odnose sa Mađarskom u istoriji, a evo došao je i predsednik Crne Gore Jakov Milatović koji sigurno ne zastupa politiku koju je zastupao Milo Đukanović - istakao je Dragan Marković Palma.