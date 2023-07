SVOJE GREŠKE NEKA SAMI ISPRAVLJAJU! Vujičić: Ljudi se neće skloniti sa ulica dok se zahtevi Srba na Kosovu i Metohiji ne ispoštuju (VIDEO)

Stižu nove poruke od izaslanika SAD za Zapadni Balkan, Gabrijela Eskobara, koji smatra da se hitno ljudi moraju skloniti sa ulice, a predstavnici Beograda i Prištine prihvatitit evropski predlog za rešavanje trenutne krize u odnosima.

Iako je Beograd pristupio sporvođenju sporazuma, čini se da Amerika i Evropa žmure na igre Aljbina Kurtija.

Eskobar je rekao da su potrebni novi izbori. Danijela Vujičić, narodna poslanica, je poručila da ti izbori nisu trebali da budu održani:

- Ta greška koju su oni napravili sada sami treba da je isprave. Aljbin Kurti je podržan da te izbore održi, tražili su da se ispoštuje takozvani zakon lažne države Kosovo i da se u roku od 40 dana kada je Srpska lista napustila institucije, oni su trebali dobro da razmisle - rekla je Vujičić u Novom jutru istučući da su oni znali da je Srpska lista partner i da Srbi postoje na Kosovu koji se pitaju za nešto.

- Ljudi se neće skloniti sa ulica dok se zahtevi Srba na Kosovu i Metohiji ne ispoštuju. Samo od kraja maja uhapšeno nam je osmoro ljudi, niko nije procesuiran od onih koji su pucali u leđa Dragiši Galjku, niko se ne pita šta je sa ljudskim pravima Milana Milenkovića, Dušana Obrenovića.... činjenica je da su oni brutalno pretučeni i da je problem tu u sprovođenju ljudskih prava i onih prava za koje se oni zalažu- rekla je Vujičić.

Ona smatra da su napravili veliku grešku kada su dali zeleno svetlo Aljbinu Kurtiju da izbore organizuje i suštinski je na njima da sad ispoštuju i Srpsku stranu.

- Mi imamo naše zahteve, tražimo povlačenje tih lažnih gradonačelnika, povlačenje ROSU jedinica koje nisu trebale da budu tu, tražimo oslobađanje naših otetih i kidnapovanih ljudi koji su u njihovim kazamatima i početak formiranja ZSO - istakla je Vujačić.

Aljbin Kurti je u jednom intervjuu rekao kako Brisel povlađuje Beogradu:

- Hvalio je demokratiju na Kosovu i da je iznenađen time da se povlađuje Beogradu - rekao je Zoran Anđelković, bivši predsednik Izvršnog veća AP Kosova i Metohije.

- On je rekao i da je hapšenje Srba na KiM po zakonu i da će on dostaviti Borelju izveštaj, to su floskule koje on koristi od prvog dana, a koje nemaju nikakav značaj.

Predsednik Vučić je rekao da je Beograd ispunio dve svoje tačke iz te obaveze, a treću moramo paralelno da ispunimo - rekao je Anđelković.