OEBS osudio paljenje kuće Srbina povratnika, traži da policija istraži slučaj

Misija OEBS-a na Kosovu osudila je danas paljenje kuće Srbina povratnika u opštini Istok i pozvala policiju da istraži slučaj i odgovorne privede pravdi.

Misija OEBS je u objavi na svom Tviter nalogu poručila da se zalaže za povratak raseljenih.

- Osuđujemo podmetnut požar u novoizgrađenoj kući povratnika Srbina u Veriću, opština Istok. Pozivamo policiju da ispita slučaj i privede počinioce pravdi. Zajedno sa kosovskim institucijama i međunarodnim partnerima, snažno podržavamo povratak raseljenih lica, u skladu sa našim mandatom za ljudska prava i pomirenje. U tom cilju pozdravljamo spremnost Ministarstva za zajednice i povratak da nastavi sa podrškom pogođenoj porodici - navedeno je u objavi.

Kako je ranije saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u selu Verić, kod Istoka na Kosovu i Metohiji, u noći između nedelje i ponedeljka zapaljena je kuća povratničke porodice Jozić.

Kancelarija je u saopštenju podsetila da su u tom kraju slični napadi česta pojava, što potvrđuje, kako se navodi, nesposobnost, ali pre svega izostanak želje i dobre volje Prištine da ovakva događanja onemogući i stvori uslove za suživot na Kosovu i Metohiji.

We condemn the arson attack on a newly built house of a #Kosovo Serb returnee in Veriq/Verić, Istog/Istok municipality. We call on the police to investigate the case and bring the perpetrators to justice. 1/2