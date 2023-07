Kurtijev omiljeni Srbin tvrdi: Ja sam namestio Vulina!

Omiljeni Kurtijev Srbin i predsednik pokreta „Odgovor“ Boban Bogdanović praktično je na twitter nalogu priznao da je on namestio Aleksandru Vulinu, direktori BIA.

- Nepobitni dokazi koje sam podneo američkoj administraciji su bili dovoljni za sankcije američkog Trezora protiv direktora Agencije za informacionu bezbednost! Očekujem odlučne korake od međunarodne zajednice! - napisao je Bogdanovic.

Irrefutable evidence that I submitted to the American administration was sufficient for the sanctions of the American Treasury against the director of the Security Information Agency! I expect decisive steps by the international community!

