Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilašao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac.

Predsednik je rekao da se nalazimo na granici puta od petlje auto-puta ka Požarevcu, prema Požarevcu Velikom gradištu i Golupcu. Dodaje da na ovom putu radi kineska kompanija, kao i koridori Srbije.

- Otvaranje ove saobraćajnice za oko dve godine značiće budućnost za istog Srbije. Teško je naći lepše krajeve od onih do kojih ovom brzom saobraćajnicom stižemo - rekao je Vučić.

Kako kaže, ovaj deo zemlje je prava istorijska baština.

- Moramo još mnogo radova da napravimo, da povećavamo turističke ponude, kod Gradišta, tu je Dunav najširi. Prelepo je to videti, pozivam sve ljude da posete Golubac, Viminacijum, mnogo toga može da se vidi u ovom delu naše zemlje. To nije pitanje samo turizma, to je pitanje i zapošljavanja velikog broja ljudi i njihovog povratka. Čim zaustavite odliv iz zemlje vidi se prednost na druge, gde je niža stopa zaposlenosti. Važno je da nastavimo da radimo i da se borimo, da izgradimo što više možemo našu Srbiju- rekao je predsednik.

Obilazak radova počeo je u 08.30 sati, predsednik Vučić stigao je i razgovara sa izvođačima radova.

- Do kraja 2025. godine iz Beograda do Golupca stizaćemo za sat i 20 minuta. Onda ćemo da idemo dalje, Golubac - Donji Milanovac - Palanka - istakao je predsednik i dodao da je ovo jako važno za Borski okrug.

Kako je rekao, ovo radimo i gradimo jer dobar deo ljudi želi da se vrati iz inostranstva, a put je uslov za tako nešto.

- Imate Italiju, Austriju, Švajcarsku, povećavaju se troškovi tamo, a ljudima je ovo jedan od uslova za povfratak, put. Da ljudi vide da ovde uz manje primanja, vide da mogu da rade, da se vrate u našu zemlju - rekao je predsednik na početku obilaska.

Kako kaže, suština je u tome da mi imamo manji odliv stanovništva.

- U odnosu na Bugarsku, koja formalno ne bi trebala da ima manji broj stanovnika, vidite da su kod njih migrantna kretanja veća - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Pitanje je novca, ne smete da ugrozite plan. Sve je teže naći finansiranje, zbog toga se oslanjamo sve više na budžet svoj. Da radimo mi to, krvotok Srbije i cela zemlja će izgledati drugačije.

O izjavama Denisa Bećirovića

O izjavama Denisa Bećirovića da se "bošnjačke snage okupe pod jednim barjakom, zastavom BiH", Vučić je kazao:

- Sa pažnjom sam slušao šta je govorio. Po svemu tome ste mogli videti kolika je površnost kod nas u Srbiji, pa i u vašoj novinarskoj branši, osim u Informeru, Srpskom Telegrafu i Novostima. Najverovatnije ću sutra uveče ili prekosutra dati svoj odgovor. Ono što je važno je da mi ne želimo da pretimo nikome, za razliku od nekih koji indirektno ili posredno prete nama. Mi želimo sa Bošnjacima da živimo u miru i slozi, ali ću spremiti temeljan odgovor - kazao je Vučić.

O Vulinu i sankcijama SAD

Predsednik je govorio i o direktoru BiA

- Sutra ću da govorim detaljno, nego nisam primetio da je kokain nađen u Vulinovom kabinetu, nego u Beloj kući. Protiv Vulina nisu uvedene sankcije zbog kriminala, već zbog odnosa prema Rusiji – rekao je Vučić.

O kampanji „ja sam Bot“

- Stao sam iza kamanje gde vređate ljude samo zato što drugačije -misle. Imate po četiri pet naloga u kojima kažete ubiti decu. Pošto ja mislim da je besmiselno da postoje lažni nalozi. Ja sam ponosan šta sam član partije ze koju mislim da je strostruko polja. Nikako vas ne pitah kakve veze imamo moj brat i ja sa Jovanjicom, koga briga za sve laži. Super, ja sam taj, koji mislim drugačije od vas – kazao je Vučić

Nakon obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice predsednika očekuje sastanak sa ministrom spoljnih poslova Izraela Elijem Koenom.

Kratak razgovor sa kineskim radnicima

Vučić je potom porazgovarao sa kineskim radnicima, koji rade na izgradnji ove saobraćajnice i poželeo im srećan rad. Upitao ih je kako napreduju radovi, rekavši kako zna samo dve reči na kineskom.

O saobraćajnici Na prvoj deonici brze saobraćajnice uveliko se izvode radovi i na izgradnji novog mosta preko Velike Morave. Most se nalazi na osmom kilometru prve deonice, a radove zajedno sa Vučićem obilaze i ministar građevinarstva, sabraćaja i infastrukture Goran Vesić, ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo i direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Brza saobraćajnica od Požarevca, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac duga je skoro 68 kilometara, a predviđena je izgradnja ukupno 52 mosta i nadvožnjaka, pet petlji i 16 kružnih raskrsnica. Brza saobraćajnica projektovana je za brzinu od 100 kilometara na sat. Planirana je izgradnja tri deonice, koje će imati po dve saobraćajne trake u oba smera, širine po 3,5 metara. Tzv. Dunavski koridor će se u rad puštati sukcesivno. Izvođac radova je kineska kompanija Šandong haj spid grupom, dok su podizvođači srpske firme. Projekat je vredan 337 miliona evra. Na trasi je angažovano 370 radnika i 190 transportnih sredstava i jedinica mehaizacije. Radovi su počeli u novembru 2021. godine kod petlje Požarevac. Brza saobraćajnica će spojiti Požarevac, Golubac i Veliko Gradište sa Koridorom 10. Kada projekat bude gotov, od Beograda do Velikog Gradišta će moći da se stigne za manje od sat vremena, a do Golupca za 70 do 75 minuta.

