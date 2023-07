Vučić: Ulaganje u saobraćajnice podstiče povratak naših ljudi iz inostranstva

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je će izdradnja brzih saobraćajnica kroz Srbiju, poput saobraćajnica od Požarevca do Golupca, uticati ne samo na podizanje standarda građanja već će i unaprediti kvalitet života i podstaknuti građane Srbije, koji su pronašli posao u inostranstvu, da se vrate u Srbiju.

"Veliki broj ljudi razmišlja da se vrati iz inostranstva. Kada smo radili put od Krepoljina do Žagubice i od Petrovca do Krepoljina kao što sada radimo most, a to je nešto južnije od ove saobraćajnice, ali spaja nas sa Homoljem i istokom Srbije razmišljali smo o tim ljudima. Da oni vide da da će imati manje troškove, a veća primanja i posao koji uvek mogu da nađu. Da to bude otvorena pozivnica za njih da se vrate u našu zemlju", rekao je Vučić tokom obilaska radova na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac.

Istakao je da je u Srbiji tokom 2022. godine rođeno više dece u odnosu na 2021. i da to ukazuje i da je odliv stanovništva iz zemlje smanjen.

"I ako pogledate broj novorođene dece u Srbiji je 62.700 što je jako malo, i moraćemo mnogo da radimo da povećamo. Ali, u odnosu na Bugarsku sa 53.000, koja formalno ne bi trebalo da ima manji broj stanovnika od Srbije, ali su kod njih migratorna kretanja veća. Hrvatska koja ima 33.000. Kada uporedite zvanični broj stanovnika to nije 2:1 kao što je broj novorođene dece", rekao je Vučić.

Dodao je da se trenutno grade saobraćajnice širom zemlje i da cela Srbija izgleda kao gradilište.