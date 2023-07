Miletović: U Evroposkoj uniji se dešava jedna dekadencija i destrukcija koju više niko ne može da predvidi (VIDEO)

Sve što gledamo u poslednje vreme, a da dolazi iz EU liči na farsu, rekla je za PINK novinarka Olivera Miletović.

Miletović je komentarišući to što su zapadne zemlje uspele da ubede turksog predsednika, i to što je Erdogan na kraju prihvatio ulazak Švedske u NATO, rekla da se moglo očekivati da se kad tad to dogodi.

- Meni je u svetlu svih tih dešavanja najzanimljivije ono što je Orban rekao, da EU traži od svake države 10 milijardi zbog dugova i kamata, zbog rata u Ukrajini. Priča deluje haotično, a ono što smo gledali sve više liči na farsu. To je jedna dekadencija i destrukcija koju više niko ne može da predvidi - rekla je MIletović.

Perko Matović iz Instituta za nacionalnu bezbednost je rekao da Ukrajina ne bi opstala ni ovoliko koliko je opstala bez podrške zapada.

- Pitanja formalnog članstva uopšte nije važno. Svi znamo da Rusija ratuje sa NATO paktom i da li će Ukrajina formalno biti članica to u ovom momentu nikako ne bi promenilo njen status niti realnu situaciju na frontu.

- Znamo koliko i kako je Ukrajina podržana i od koga u ovom ratu. Upravo zbog svega toga - rekao je Matović.

Kako kaže, uspeli su da promene genetski kog ukrajinaca, dodaje da sada žele i da promene njihove interese.

- Ukoliko bi Ukrajina postala članica, ali ako misle da bi neka druga članica stradala za njih, tu se grdno varaju, zapravo je skroz obrnuto, ukrajinci treba da stradaju zbog njih - rekla je Matović.

