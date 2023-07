Vučić: Važno je da nastavimo da radimo i gradimo našu Srbiju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji brze saobraćajnice od petlje Požarevac, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac.

Projekat izgradnje brze saobraćajnice od petlje Požarevac, preko Velikog Gradišta, do opštine Golubac, podići će vrednost čitavog istočnog dela Srbije i biće ključ razvoja ne samo Braničevskog, već i Podunavskog i Borskog okruga. Do 2025. godine stizaćemo od Beograda do Gradišta ili Golupca za malo više od sat vremena. Veoma nam je važno da razvijemo ovaj veličanstveni deo Srbije, jer će to, nadam se, značiti povratak naših ljudi iz inostranstva- napisao je Vučić na svom instagram nalogu buducnostsrbije av i dodao:

Zahvalio bih kineskoj ambasadorki Čen Bo zbog nemerljivog ličnog doprinosa, ogromnog rada i truda. Kineska država može da bude ponosna na Vaš rad. Hvala Vam, jer smo u prethodnom periodu toliko radili i zajednički izgradili Srbiju- napisao je on.

Važno je da nastavimo da radimo i gradimo našu Srbiju- piše u objavi.