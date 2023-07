KURTIJEVA POLICIJA UPALA U DVORIŠTE DEDA DIMITRIJA I TRAŽILI MU DA SKINE ŠAJKAČU! Starina je to dbio

Pripadnici tzv. kosovske policije upali su danas naoružani u dvorište porodice Pavlović u selu Beluće u opštini Leposavić, sa zahtevom da 80-godišnji Dimitrije koji je sedeo u dvorištu skine šajkaču sa glave, što je on odbio, rekla je za medije njegova snaja Nadica Pavlović.

Kako navodi Nadica, u trenutku incidenta ona je bila u kući kada je čula galamu u dvorištu.

- Čula sam galamu i svekra Dimitrija kako viče. Krenula sam niz stepenice, kada sam naletala na dvojicu policajaca u punoj opremi. Bili su naoružani nekim kratkim puškama. Rekli su da ih je Dimitrije provocirao jer ih je pozdravio šajkačom kada su prolazili kolima. Tražili su da je skine - u dahu je ispričala Nadica.

Kako objašnjava, njihova kuća se nalazi tačno pored puta i deda Dimitrije uvek pozdravlja kola koja prolaze, a sada je prolazila patrola od tri policajca u civilnim kolima bez obeležja. Oni su rešili da upadnu u porodičnu kuću Pavlović zbog Dimitrijeve šajkače.

- Počela sam da vičem na njih, rekla sam im da ću i ja sada svaki dan da nosim šajkaču. Deda je bolestan, ne može da se smiri, bili smo kod kuće jetrva i ja, muž mi je bio na poslu. Prolaze ovi policajci svaki dan, ali do sada nas nisu uznemiravali. Plašimo sad da će ovako nešto da se ponovi, ali zaista ne mogu da verujem dokle ide to maltretiranje i to zato što neko nosi šajkaču. Ima i ja da je nosim od danas svaki dan - kaže Nadica.