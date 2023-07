Anđus: Neko na Kosovu jedva čeka da Srbiji 'pukne film', žele da nas uvuku u sukob, kako bi nas okrivili za isti!

Velika je nauka kako odregavoati kada svakodnevno gledate da neko muči nenaoružan i narod koji ne može sam da se brani, rekao je za TV PINK novinar Dejan Anđus.

Komentarišući situaciju na Kosovu i Metohiji, Anđus je rekao da se tamo dešavaju takve stvari koje imaju za cilj da nekome „pukne film“, da se to raspoloženje za akciju proširi u mase i da neko krene u sukob.

- Ako se vratimo na teren realnosti, kako sprečiti da naoružani ljudi uperuju pušku u starca koji neće da skine deo narodne nošnje. Kako da se spasi taj čovek u tom trenutku, jeste velika nauka - rekao je Anđus.

Analitičar Branko Radun, rekao je da je problem to što oni pucaju i ranjavaju decu, kao i to što napadaju nekoga ko je nemoćan i ko ne može da bude nikakva pretnja.

- To je čisto iživljavanje sa namerom da se Srbija isprovocira i da reaguje, kako bi bila optužena kao krivac - rekao je Radun.

Kako kaže, tada niko ne bi govorio o povodu, već bi samo čekali da nas okrive za napad.

- Morate proceniti rizike i proceniti da li je nešto provokacija ili navlakuša - rekao je Radun.

Anđus je rekao da niko ne maltretira Srbe u užoj Srbiji, dodaje da ta Srbija ide u EU i dolaze investitori.

- Njima to nije problem jer oni ne doživljavaju to područje, kao i sve što se tamo dešava, kao Srbiju. To je neuralgično područje, oni to gledaju kao neuralgičnu tačku i oni ne vide nikakav problem u tome – rekao je Anđus.

