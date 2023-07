LAŽI PALE U VODU! Evropske socijaldemokrate potvrdile pravu istinu: Vulinu sankcije jer 'radi za Putina'

Evropske socijaldemokrate potvrdile su pravu istinu vezanu za direktora BIA Aleksandra Vuline i rekle da su sancije SAD protiv njega, jer radi za predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina.

Naime, oni su na svom Twitter profilu @TheProgressive iznelu istinu o uvođenju sankcija od strane SAD Vulinu.

- Pozdravljamo odluku SAD 🇺🇸 da sankcionišu Aleksandra Vulina - direktora Bezbednosno-obaveštajne agencije Srbije, bivšeg ministra odbrane i ministra unutrašnjih poslova i Putinovog punomoćnika u Srbiji - stoji u objavi su Evropskih socijaldemokrata, koji dodaju:

- EU treba da sledi njihov primer!

We welcome the US 🇺🇸 decision to sanction Aleksandar Vulin - Director of Serbia’s Security Intelligence Agency, ex defence minister & interior minister, and Putin’s proxy in Serbia.



The EU should follow suit! pic.twitter.com/Uuv8PzbDGx