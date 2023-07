VUČIĆ ZA PINK: Suština je da Srbi moraju da budu krivi za sve, remetilački faktor

Predsednik Srbije Aleksandaar Vučić izjavio je večeras da je suština cele priče oko izjave bošnjačkog člana predsedništva BiH Denisa Bećirovića da Srbi uvek moraju da budu krivi za sve.

Vučić je za TV Pink rekao da su se "kao pijan plota" uhvatili izjave direktora BIA-e Aleksandra Vulina o srpskom svetu.

"Ko radi na projektu Velika Srbija? Uhvatili su se Vulinove izjave o srpskom svetu, a svi oni rade na svojim svetovima mrtvi ladni. Ali će da pričaju o našem koji ne postoji. Suština je da Srbi moraju da budu krivi za sve, to traje od Austrougarske, preko Berlinskog kongresa i Prvog svetskog rata. Samo je važno da Srbija ne bude jaka", rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Srbi su "remetilački faktor" i tako će da nas doživljavaju.

Na pitanje o izjavi predsednika Crne Gore Jakova Milatovića koju je dao u Potočarima, Vučić kaže da se u njoj ništa nije promenilo od ranijih izjava.

"On mi je rekao kakvu izjavu je dao. To mi ništa nije čudno, slušao sam to i od Đukanovića i Abazovića, verujem da ćemo graditi bolje odnose", rekao je Vučić.

Kada se radi o novom ambasadoru u Podgorici, Vučić je rekao da će poslati nekog pristojnog i dobrog čoveka u Crnu Goru.

"Pitanje ambasadora je pitanje kada nemate čime da se bavite", rekao je on.