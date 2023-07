Vesić za Pink: Zakon koji omogućava da SVI DOBIJU PRIKLJUČAK NA STRUJU u Skupštini Srbije

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će Predlog izmena i dopuna zakona o ozakonjenju objekata koji predviđa mogućnost da građani koji žive u bespravnom sagrađenim objektima dobiju pravo da se legalno priključe na struju, vodu, grejanje i gas biti upućen Narodnoj skupštini, kako je sinoć zatražio predsednik Aleksandar Vučić.

”Predsednik Republike Aleksandar Vučić, zaštitnik građana ali i udruženja građana obratili su se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukure sa zahtevom da se građankama i građanima koji žive u bespravno sagrađenim objektima omogući privremeno priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu do rešavanja njihovog zahteva za ozakonjenje. Razmatrajući navedene zahteve i inicijative Ministarstvo je predložilo a Vlada je usvojila Predlog izmena i dopuna Zakona o ozakonjenju objekata, prihvatajući da ova prava jesu osnovna ljudska prava i da je potrebno da sve naše građanke i građani imaju, pre svega – struju, vodu, grejanje i gas”, rekao je ministar Vesić gostujući u jutarnjem programu TV Pink.

Ministar je naglasio da se ova izmena se neće primenjivati na sve vlasnike bespravnih objekata, već samo na lica koja su ovom izgradnjom ili kupovinom stana trajno rešavali svoju stambenu potrebu i biće vremenski ograničena.

”Ministarstvo najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona predložiće Uredbu kojom će precizno propisati uslovi za sticanje ovog prava. Građani koji žive u ovim objektima imaće mesec dana od stupanja uredbe na snagu da se prijave za privremeni priključak. Da naglasim, ovo pravo se odnosi samo na ljude koji žive u tim stanovima i to za jednu nekretninu. Ne odnosi se na poslovne objekte kao što se ne odnosi na bespravne graditelje. Tako rešavamo problem ljudima a ne nagrađujemo one koji su bespravno gradili i pljačkali i državu a varali i građane kojima su prodavali stanove u kojima danas ne mogu da se priključe na struju. Mesec dana je dovoljno da se ovi ljudi prijave i da rešimo problem onako kako je Predsednik Vučić to tražio”, rekao je ministar Vesić.

Autor: