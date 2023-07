Vesić za Pink: Vlada odredila KORIDORE ZA KAMIONE U TRANZITU

Vlada Srbije donela je na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Uredbu kojom su određeni koridor za tranzit terenih vozila duž autoputeva izjavio je ministar Goran Vesić.

Vesić je gostujući na RTV Pink rekao da ”kamioni koji su u tranzitu odnosno u prolasku kroz Srbiju više ne mogu da silaze sa auto-puteva i koriste regionalne i lokalne puteve kako bi izbegli da plate putarinu”. ”Nažalost veliki deo stranih kamiona u tranzitu kroz Srbiju nije koristio auto-puteve kako bi izbegli plaćanje putarine. Tako smo imali manje novca u budžetu ali su ovi kamioni dodatno uništavali regionalne i lokalne puteve. To više neće biti moguće jer su određeni granični prelazi na kojima kamioni u tranzitu mogu da uđu i izađu iz Srbije prema Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj a to su granični prelazi Horgoš, Batrovci, Gradina, Preševo i Kelebija. Do i od tih prelaza strani kamioni u tranzitu mogu samo auto-putem i nema skretanja sa ovih koridora”, rekao je ministar Vesić.

Ministar Vesić je rekao da su određeni koridori za kamione u tranzitu prema Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Rumuniji koji nisu auto-putevi ali strani kamioni u tranzitu ne smeju da napuste ni ove koridore.

”Na svim graničnim prelazima postavljeni su saobraćajni znaci koji upozoravaju strane kamiondžije na tranzitne koridore kojima moraju da se kreću. Oni koji skrenu sa koridora čine prekršaje zbog kojih su predviđene kazne”, rekao je Vesić i dodao:

Srbija sa Hrvatskom razgovara da granični prelaz Šid bude određen samo za kamione sa srpskim, hrvatskim i slovenačkim tablicama čime bi naše kamiondžije izbegle gužve na graničnom prelazu Batrovci. Sa Mađarskom smo dogovorili da se na postojećom graničnom prelazu Horgoš uredi jedna dodatna traka koju će da koriste samo kamioni sa srpskim i mađarskim tablicama na Kelebiji će biti dva prelaza i to jedan za putničke a drugi za teretna vozila gde će za srpske i mađarske kamione biti posebni koridori

Vesić je rekao da srpski autoprevoznici nikada nisu imali veću podršku države kao sada.

”Veoma cenim i poštujem rad autoprevoznika. To su ljudi koji zapošljavaju veliki broj ljudi i deo su našeg izvoza. Za manje od šest meseci zajedno sa svojim saradnicima obezbedio sam više od 30 hiljada novih dozvola za naše kamiondžije. Novih po 11.000 dozvola za Italiju i Nemačku, preko 50 odsto više dozvola za Španiju, duplo više dozvola za Mađarsku. Nastaviću da razgovaram sa Austrijom, Francuskom i drugim zemljama kako bismo obezbedili nove dozvole. Srpski prevoznici osećaju da njihova država stoji iza njih i zahvalni su nam na tome”, poručio je ministar Vesić.

