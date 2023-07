DOVOLJNO IM JE DA IH STRANCI POTAPŠU PO RAMENU! Deđanski o napadima na Vulina: Biće procesuiran ako budu dostavljeni dokazi

Stevica Deđanski, politički analitičar kaže da je predsednik Srbije dobro rekao da će direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin biti procesuiran, ako budu dostavljeni dokazi.

- To je kada kaže neko braneći interese zemlje, ne Vulina, nego države. Ali mi imamo kod nas, nazovimo ih političarima, koji kada neko iz neke ambasade, a zavisi za koju je vezan, napiše da je neko krv - to je aksiom, nema procesa, nisu potrebni dokazi. Ljudi imaju slugeranjski mentalitet i to je veliki problem - naveo je Deđanski.

On je ocenio da je njima dovoljno da ih potapšu po ramenu i "pozovu na travnjak".

Deđanski smatra da to ne žele ni ti stranci, te da bi oni hteli neke pametne ljude.

Srđan Barac, pravnik ističe da je predsednik Srbije rekao da je činjenica da Vulinu ne bi bile uvedene sankcije, da je Srbija uvela sankcije Rusiju.

- To nije analiza, već je to rekao kao činjenicu. Međutim, moram da napomenem da kako su se javili oni koji sada napadaju Vulina, pojavili su se i oni koji ga brane, što pokazuje da jedna ovakva informacija nije slučajno plasirana i tempirana. Kao da neko želi da dodatno podriva atmosferu u našem društvu - dodao je Barac.

Barac je ukazao da se stiče utisak da neko želi dodatno da podriva atomsferu u našem društvu.

