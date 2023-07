Dačić za Pink: SAD uvele sankcije Vulinu iz političkih razloga

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da su sankcije koje su SAD uvele direktoru Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu isključivo politički motivisana odluka zbog odnosa Srbije sa Rusijom.

- Pa i ja sam bio na listi američkih sankcija...Te liste i služe da ostvaruju i određene političke ciljeve, a jasno je da kada je reč o Vulinu da je to isključivo politička odluka zasnovana na osnovu odnosa prema Rusiju - izjavio je Dačić.

Prema njegovim rečima, tako motivisana odluka nije dobra i pravedna.

- Srbija ne ispunjava nikakve interese Rusiji i da je uvela sankcije Moskvi sada, od nje ne bi mogla da traži zakazivanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - objasnio je Dačić i dodao:

Potrebna nam je ta sednica da bi mogao da se čuje glas Srbije i da svet vidi pravo stanje i ono što se dešava na Kosovu iako ne verujem da će biti donesene neke odluke tokom zasedanja

Šef srpske diplometije je napomenuo da je povlačenje 25 odsto kosovskih snaga sa severa Kosova "trik da se zamažu oči" i ima za cilj da ostave glavni izvor tenzija i dalje nerešen.

- Postavlja se pitanje da li je to Kurtijev hir, da bude novi Zelenski, možda on sanja o ratu jer to vidi kao rešenje i zaokruženje nezavisnosti Kosova ili to sve radi uz podršku ili uz samo blagonaklonost međunarodne zajednice koji time što ga ne disciplinuju -rekao je Dačić.

On je naveo da u suštini nema deeskalacije i povlačenja gradonačelnika iz opština na severu.

"Nema deeskalacije, povlačenja gradonačelnika iz opština na severu i potpunog povlačenja specijalnih jedinica policije, izjavio je Dačić", na tv Pink.

Autor: