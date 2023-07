OTKRIVAMO šta stoji iza najnovijih zahteva SBB-a: Šolak želi državu na tacni

Veliki gazda Junajted Grupe bi da ponovo pljačka budžet i narod, da iznosi pare iz zemlje, da kroji zakone i tendere, da mu se svi klanjaju dok se on bahati sa najluksuznijim vilama, privatnim avionima, golf terenima i fudbalskim klubovima

Dragan Šolak je punih 15 godina u Srbiji vedrio i oblačio, brutalno gazio svaku konkurenciju, pravio kartele i monopole, iznosio bogatstvo iz zemlje i pljačkao narodni budžet neplaćanjem poreza, a sada bi opet da ima državu posluženu kao na tacni!

Pozivajući se na slobodu tržišne konkurencije, demokratiju i vladavinu prava, kompanija SBB iz sastava Junajted Grupe, sa Šolakom na čelu, saopštila je da ima čitav spisak zahteva namenjenih državi Srbiji i postavila ultimatum “hoćemo da proširimo poslovanje i sve što tražimo mora da se ispuni”.

Jedino što nisu precizirali šta će da urade ako im nadležne institucije, regulatorna tela, pa čak i konkurentski Telekom Srbija, ne odgovore na ucenu. “Ima da uradite šta tražimo, ili…” ostalo je da visi u vazduhu, kao u mafijaškim filmovima.

Bezobrazluk bahatog gazde Šolaka nema granice! Svoju imperiju je sagradio tako što je uništavao kompaniju Telekom Srbija, na račune ofšor firmi širom sveta sklanjao je desetine i stotine miliona evra koje su mu plaćali korisnici SBB-a, dakle građani Srbije, čime je pljačkao budžet države, uz to je po sopstvenom nahođenju i interesu uticao na pisanje zakona usvajanih u parlamentu… radio je, dakle, bukvalno sve suprotno principima na koje se danas poziva.

A dogorelo je velikom gazdi, gori mu pod nogama: njegova Junajted Grupa trenutno duguje astronomskih 7,2 milijardi evra i taj dug iz dana u dan nezaustavljivo raste, firme iz sastava Šolakove grupacije napravile su u prošloj godini više od 227 miliona evra gubitka, na tržištima u regionu ostaju bez korisnika, skandalima Dragana Šolaka poput zajedničkih poslova sa mutnim likovima bliskim Kremlju bave se mediji u Italiji, Grčkoj, Sloveniji, na videlo javnosti izašlo je njegovo partnerstvo sa najvećim kriminalcima u Bugarskoj, čak mu je i nesrećni Sautempton ispao iz Premijer lige…

U svemu navedenom nalazi se odgovor na pitanje zašto SBB traži da “proširi poslovanje u Srbiji” i pred državu i kompaniju Telekom izlazi sa besmislenim zahtevima u formi ultimatuma - Dragan Šolak bi da opet od države Srbije, Telekoma i građana Srbije napravi svoju “kasicu prasicu”, veliki gazda bi da ponovo pljačka budžet i narod, da iznosi pare iz zemlje, da kroji zakone i tendere, da mu se svi klanjaju dok on glumata belosvetskog mangupa sa vilama na Ženevskom jezeru i Floridi, privatnim avionima, golf terenima i fudbalskim klubovima.

Kompanija SBB dan-danas drži vrlo velikih 40 i kusur odsto tržišta kablovske televizije i interneta, ali Šolak i Junajted Grupa su toliko pritisnuti problemima da im je malo sve u odnosu na neka prošla vremena, ali ta vremena se nikada neće vratiti, i to treba da im bude jasno.



LUČIĆ: Više se bave Telekomom nego svojim korisnicima

Generalni direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić nedavno je upozorio da Junajted Grupa pravi veliku grešku time što ulaže ogroman novac i sve moguće resurse vodeći najbrutalniji rat protiv Telekoma, umesto da povedu mnogo više računa o kvalitetu svojih usluga i svoje ponude korisnicima. - Više se bave Telekomom nego svojim korisnicima, više ulažu u rat protiv nas nego u svoje usluge, i to im je velika greška. Na tržištu pobeđuje kvalitet, a svaki pokušaj da nas na silu zaustave osuđen je na propast. Uostalom, najbolji dokaz je to da Telekom Srbija sada ima bar 300.000 korisnika više nego oni, a 2018. imali smo 500.000 korisnika manje. To je rezultat. Staro vreme propadanja Telekoma, koje stalno prizivaju, kada smo u velikim gradovima imali tržišno učešće od bukvalno jedan odsto, dok su oni pravili kartele i radili šta god im se prohte, zauvek je prošlost - poručio je Lučić.