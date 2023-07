Da li će zbog Milana Radoičića da padne Kurtijeva vlada?

Afera obelodanjena u prištinskim medijima, u čijem je središtu šefica poslaničke grupe Samoopredeljenja Mimoza Kusari-Ljilja i njeno priznanje da je vodila telefonske razgovore sa potpredsednikom Srpske liste Milanom Radoičićem, podigla je političke tenzije u Prištini na maksimum, čak do fizičkog obračuna poslanika vlasti i opozicije juče u kosovskom parlamentu.

Ovakav rasplet nametnuo je i pitanje da li će vlada Aljbina Kurtija da padne zbog Radoičića, koji izvesno vreme ne boravi na Kosovu, ali očigledno i iz daljine ima veliki uticaj.

Za opozicionu Demokratsku partiju Kosova nema dileme, zbog sadržine snimaka koji su procureli u javnost, a u kojima Kusari-Ljilja u razgovoru sa Slavkom Simićem potvrđuje da je u više navrata razgovarala sa Radoičićem, po njima, Kurtijeva vlada mora da podnese ostavku, skupština da se raspusti i da se raspišu vanredni parlamentarni izbori.

Iz Samoopredeljenja uzvraćaju da su napadi na Kurtija došli u vrlo osetljivom trenutku i da je ovo smišljeni udar "na prvu vladu čijeg premijera i ministre ne kontroliše Beograd“.

A, afera je izbila u itekako osetljivom trenutku, u kom je Kurti, suočen sa pritiscima sa Zapada i pretnjama sankcijama, bar naizgled morao da popusti u svojoj tvrdoj politici prema severu Kosova. Posle upornog odbijanja Kurti je, ipak, pristao da povuče deo policajaca iz opštinskih zgrada u Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu, gde već mesec i po dana traju protesti Srba zbog prisustva specijalaca, nametanja nelegitimnih albanskih gradonačelnika i neosnovanih hapšenja.

Direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa u Prištini Fatmir Šeholi istakao je da je potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić poslednjim dešavanjima na Kosovu apsolutno skinuo "fasadu" Samoopredeljenju.

Kako dodaje, Samoopredeljenje je sve vreme htelo da se predstavi kao politički subjekt koji je na svaki mogući način pokušavao da, kritikujući Srpsku listu, dobija poene kod Albanaca.

- Ukratko rečeno, Radoičić je skinuo fasadu sa Samoopredeljenja i pokazao ko su oni - kazao je Šeholi za Kosovo onlajn.

Istovremeno, Šeholi kaže da Radoičić, po onome što može da se vidi, ima veliki uticaj i poštovanje među srpskim narodom, a Srbi na Kosovu ga definitivno doživljavaju kao najvećeg lidera, od kada postoji srpski parlamentarizam na Kosovu.

Šeholi je siguran da posle poslednjih dešavanja u Skupštini Kosova, odnosno tuče poslanika Demokratske partije Kosova i članova Vlade Kosova, Aljbin Kurti neće moći da održi vlast koju ima trenutno.

Prema njegovim rečima, to što se desilo u Skupštini su strahovita dešavanja upravo zbog toga što se Samoopredeljenje sve vreme bavilo i pokušavalo da drži "diplomu" da su neprikosnoveni u odnosu prema Srbima, a ustvari su, kaže Šeholi, najveći falsifikatori svega onoga što su ranije pričali.

Šeholi ukazuje i na najave protesta Udruženja veterana OVK, kao i velikog broja pripadnika civilnog sektora.

- Videvši dešavanje u Skupštini, najave protesta Udruženja veterana OVK i aktivista civilnog sektora govore da će se na Kosovu ubrzo desiti veliki protesti i demonstracije. Posle tih protesta, Kurti neće moći da održi ovu vlast koju ima trenutno - zaključuje Šeholi.

Istoričar Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kosovo onlajn da je objavljeni audio snimak razgovora između Kusari-Ljilje i Slavka Simića u kojem govori o svojim kontaktima sa Radoičićem, značajan adut u rukama opozicije i da će dodatno da destabilizuje vladu Aljbina Kurtija.

Po njemu, iako je ovaj skandal "vrlo visok niva" za definitivno rušenje vlade možda će biti potrebno i da se u to umešaju i - zapadne sile.

Graovac ocenjuje da je Milan Radoičić u albanskoj javnosti i na Kosovu percepiran kao neko ko je posebna pretnja, ukazuje da je tome umnogome doprineo Kurti svojim stavovima i izjavama koje je davao o potpredsedniku Srpske liste, i dodaje da, između ostalog, sve obaveštajne informacije koje je prikupljala srpska strana govore o tome da Albanci itekao zaziru od njega.

Podseća da kada su Albanci slali svoje specijalce na sever uvek su pratili kretanje Srba na severu, a posebno se tražio Milan Radoičić.

- To govori o jednom strahu koji kod Albanaca postoji upravo od Milana Radoičića, samim tim njegovo pominjanje u okviru razgovora Kusari-Ljilje i Simića je nešto što će opozicija koristiti protiv Kurtija. Pokušavaće to da predstave kao dokaz njegove povezanosti sa Radoičićem i neke vrste tajnih dogovora koji postoje između Kurtija sa jedne strane i Srpske liste, odnosno Radoičića, s druge, indirektno preko određenih posrednika - rekao je Graovac.

Ta reputacija Radoičića koja je veštački stvarana kod albanskog korpusa na Kosovu je nešto što će svakako uticati na diskreditaciju i pad rejtinga Aljbina Kurtija, smatra naš sagovornik.

Prema njegovim rečima, nema sumnje da će albanska opozicije "eksploatisati" taj snimak, ali da je pitanje koliko će to u kratkom roku naštetiti Kurtiju.

- Pitanje je koliko njemu to može da našteti, nema sumnje da će albanska opozicija to eksploatisati, tenzije će biti podignute, ali nisam siguran da će samo to dovesti do pada Kurtijeve vlade - ocenio je Graovac.

Po njemu, ključ opstanka Kurtijeve vlade u rukama je zapadnih sila, koje "mogu ukoliko im zatreba razgovor sa Radoičićem da iskoriste kao izgovor i povod za smenu vlasti na Kosovu.

- Ono što, po meni, može dovesti do pada Kurtijeve vlade, a ovaj slučaj može poslužiti kao povod za to, jeste volja zapadnog faktora koji ima presudan uticaj na Kosvu i Metohiji, koji je tamo "bog i batina‘, i u čijim je rukama i nož i pogača. Ukoliko im bude trebao izgovor za rušenje Aljbina Kurtija onda itekao ovi razgovori mogu poslužiti u tu svrhu. Ono što je očigledno, to je da opozicija na Kosovu na ovaj način priprema neku vrstu Kurtijeve smene i vrši pritisak na njega, a da li će to i poslužiti kao razlog za njegovu smenu to zavisi samo od volje zapadnog faktora - rekao je Graovac.

Za sada, prema njegovoj oceni, Zapad taj snimak i čitavu situaciju koristi kao sredstvo pritiska, kako bi se Kurti vratio dijalogu.