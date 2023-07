NI DOBRO, NI PRAVEDNO: SAD uvele sankcije Vulinu iz političkih razloga

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su sankcije koje su SAD uvele direktoru Bezbednosno-informativne agencije (BIA) Aleksandru Vulinu isključivo politički motivisana odluka zbog odnosa Srbije sa Rusijom.

- Pa i ja sam bio na listi američkih sankcija, i predsednik Srbije Aleksandar Vučić je bio na listi, to je bilo za vreme Miloševića. Te liste i služe da ostvaruju i određene političke ciljeve a jasno je da kada je reč o Vulinu da je to isključivo politička odluka zasnovana na osnovu odnosa prema Rusiji - izjavio je Dačić.

On je rekao da i tako motivisana odluka nije dobra i pravedna, jer Srbija ne ispunjava nikakve interese Rusiji i da je uvela sankcije Moskvi sada, od nje ne bi mogla da traži zakazivanje posebne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

- Potrebna nam je ta sednica da bi mogao da se čuje glas Srbije i da svet vidi pravo stanje i ono što se dešava na Kosovu iako ne verujem da će biti donesene neke odluke tokom zasedanja - rekao je Dačić.

Dačić je dodao da je povlačenje 25 odsto kosovskih snaga sa severa Kosova "trik da se zamažu oči" i ima za cilj da ostave glavni izvor tenzija i dalje nerešen.

- Postavlja se pitanje da li je to Kurtijev hir, da bude novi Zelenski, možda on sanja o ratu jer to vidi kao rešenje i zaokruženje nezavisnosti Kosova ili to sve radi uz podršku ili uz samo blagonaklonost međunarodne zajednice koji time što ga ne disciplinuju - rekao je on.