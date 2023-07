'KURTI POTVRDIO DA SU PRIŠTINSKI SPECIJALCI TERORISTI' Srpska lista: Još jednom pokazao da mu je cilj etnički čisto Kosovo i Metohija

Srpska lista ocenila je danas da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti, svojom izjavom da je tzv. kosovska policija nastavljač delovanja OVK, dao najbolju potvrdu njenom zahtevu da Vlada Srbije specijalne, obaveštajne i druge strukture ilegalno prisutne na severu Kosova i Metohije proglasi za terorističke organizacije.

Tom svojom izjavom, pred čitavom javnošću pa čak i međunarodnim predstavnicima, Kurti je najbolje pokazao koliko mu je stalo do poštovanja prava svih građana i multietničnosti na ovim prostorima, te da je cilj njegove politike etnički čisto Kosovo i Metohija, ukzala je Srpska lista.

- Da li je sada jasno međunarodnim predstavnicima da režim Aljbina Kurtija i on lično čine sve da odvrate Srbe od ulaska u kosovske institucije ili eventualnog povratka u njih, jer on nikada nije želeo iskreno da gradi suživot između Srba i Albanaca, te da je spreman da pored sebe ima samo one Srbe koji su spremni da se odreknu svojih predaka, svog identiteta i svega srpskog - navodi se u saopštenju.

Kurti je u petak u Prištini, na ceremoniji povodom diplomiranja 58. generacije novih pripadnika kosovske policije, izjavio da je "policija Kosova nastavak OVK-a" i da će njeni pripadnici "biti deo istorije", preneli su prištinski mediji.

- Pozivamo i malobrojne Srbe koji su stajali mirno pred Aljbinom Kurtijem, ili planiraju da se prijave na neke konkurse, da se zapitaju, da li pripadaju tim formacijama, da li zaista žele da nastave putem OVK i budu njihovi sledbenici kako je to Kurti rekao? Da li žele da slede Kurtija u borbi protiv Srba na severu, protiv Beograda i Srbije? Da li žele da ih Kurti šalje da zajedno sa postojećim parapolicijskim jedinicama prebijaju Srbe, pucaju u njih, otimaju im zemlju i terorišu srpsku decu - dodaje se u saopštenju.

