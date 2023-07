PREDRAG JEREMIĆ ZA TV VESTI: Povlačenje 25 odsto snaga takozvane kosovske policije je samo pokušaj da se Srbiji ZAMAŽU OČI!

Predrag Jeremić, urednik informative Pink.rs, smatra da je povlačenje 25 odsto snaga takozvane kosovske policije samo pokušaj da se Srbiji zamažu oči. Jeremić ocenjuje da Kurti ima podršku pojedinih američkih i evropskih zvaničnika, inače bi ga zaustavili u njegovim suludim namerama.

- Teror nad Srbima se sprovodi sve vreme. Ono što smo mogli da vidimo jeste da praktično od završetka bombardovanja, imali smo kratak period da se nije vršio teror nad Srbima u srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija. Ti ljudi su se samo preobukli u takozvanu Kosovsku policiju, samo su zamenili uniforme OVK i nastavili su svoj cilj, a to je nezavisnost Kosova - naveo je Jeremić za TV Vesti i dodao:

Od toga, naravno, nema ništa i verujem da neće ni doći dok je na čelu Srbije Aleksandar Vučić, koji pokušava i ovu temu da vrati tamo gde joj je i mesto - u Savet bezbednosti UN. Mislim da će doći do tog razgovora da se razgovara o situaciji na KiM, a tu veliku podršku očekujemo od Ruske federacije i od Kine. Verujem da će se doći do nekog rešenja kako bi se zaustavio teror koji sprovode privremene prištinske institucije na čelu sa Aljbinom Kurtijem

Jeremić je ocenio da je Kosovo čedo SAD i pojedinih zemalja EU, a Kurti i dalje ima njihovu podršku.

- Da nije tako sigurno bi ga zaustavili u ovim suludim namerama. Najradije bi on i proterao ostatak Srba sa KiM u centralnu Srbiju. Vetar u leđa su mu neki američki zvaničnici i ne verujem da će neke veće sankcije Kurti trpeti od SAD - istakao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, da Kurti trpi neke sankcije sigurno bi se zaustavio u svojim lucidnim namerama.

Govoreći o povlačenju 25 odsto snaga takozvane kosovske policije, Jeremić je ocenio da je to kap vode u okeanu i da ne vidi da će to doneti neki ozbiljan rezultat.

- To je ono što bi rekli da se načini neki "ustupak", ali to nije ustupak. To nije smanjen broj ljudi pod oružjem koji zastrašuju Srbe, nego da bi pokušali da zamažu oči Srbiji - rekao je Jeremić i istakao da je naš cilj formiranje ZSO i povlačenje nelegalnih i nelegitimnih gradonačelnika na severu.

On je podsetio da je Briselskim sporazumom doneta odluka da se formira Zajednica srpskih opština, ali smo svedoci da to godinama nije urađeno.

- Ako SAD žele neki pravni okrvir na AP Kosovo i Metohija, mora se formirati ZSO jer je to jedino telo koje bi moglo da zaštiti Srbe i njihova prava. Mi ne bi imali Kurtijev teror da je ZSO formirana i mogli bi da vodimo dijalog, nastavimo razgovore, sve za dobrobit i Albanaca i Srba - istakao je Jeremić.

Kako je dodao, rešenje je da se ovo pitanje koliko - toliko vrati u SB UN i da se na taj način razgovara i pregovara.

- Videli smo da Euleks u pređašnjem periodu nije zaštitio Srbe na način na koji je mogao i trebao - ukazao je Jeremić i napomenuo da je ogroman pritisak na ljude da se svakog jutra bude i gledaju naoružane ljude na ulicama.

Verujem da će ZSO, kada bude formirana na pravi način moći da zaštiti interes Srba i da se nastavi dijalog. To bi u značajnoj meri doprinelo poboljšanju života ljudi na Kosovu i Metohiji

Autor: