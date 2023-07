STEVO GRKINIĆ: Demokratij je vlada naroda, odnosno izabranih predstavnika naroda, a ne vlada manjine nad većinom

Glavni i odgovorni urednik TV Palma plus izjavio da su navodi prvog čoveka Demokratske stranke u Jagodini da su mediji zarobljeni neistina.

- Prvi čovek Demokratske stranke u Jagodini Petar Jovanović Pegi izneo je niz neistina prilkom njegovog jučerašnjeg gostovanja na televiziji N1 - rekao je glavni i odgovorni urednik televizije Palma plus Stevo Grkinić, a jedna od njih je, kako je kazao, da je Jagodina zarobljen grad i da su mediji svi u Jagodini zarobljeni.

Priloge sa svih protesta i protestnih šetnji dela opozicije u Jagodini, emitovale su sve televizije, koje emituju svoj program iz Jagodine, uključujući i televiziju Palma plus, kao i delove izlaganja govornika na tim protestima.

Televizija na kojoj je Jovanović danas gostovao ima svog glavnog urednika i svoj uređivački kolegijum i oni donose odluke šta će i u kojoj meri emitovati i to im pravo niko ne može osporiti, niti se iko može u njihov posao mešati. Ali to isto važi za sve druge televizije i u Srbiji i u svetu. U zemljama Evropske unije razni protesti su svakodnevna pojava i u Londonu i u Kopenhagenu i u Berlinu i u Rimu i u Beču, u mnogim drugim gradovima u što sam se lično uverio. Na mnogim mestima dešava se da zbog nečega protestuje desetak ljudi, ali to nigde u Evropi nije događaj kojima se bave mediji. Pravo ljudi je da zbog nečega protestuju, odnosno da izraze svoje nezadovoljstvo iz nekih razloga, ali kada u gradu koji ukupno ima 70 000 ljudi, kao što je teritorija grada Jagodina, protestuje njih desetak, to nigde u Evropi nije događaj kojim će se baviti mediji.

To možete da pitate bilo kog urednika i novinara u Evropi. Ili ako se već bavi time, onda to ide u informativnim emisijama 30 – ak sekundi kao vest. Televizija Palma plus je emitovala priloge sa svih dosadašnjih protesta u Jagodini pod nazivom „Jagodina protiv nasilja“, a bilo ih je slovom i brojem 3, iako je broj učesnika na tim protestima iz Jagodine bio praktično minoran.

- Definicija demokratije kaže da se radi o političkoj orjentaciji koja favorizuje vladu naroda, odnosno izabranih predstavnika naroda, a vi gospodine Jovanoviću prevedite tu definiciju na srpski - zaključio je glavni i odgovorni urednik TV Palma plus Stevo Grkinić.