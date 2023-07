SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ PONOVILA: Aleksića ne kandiduju članstvo i stranka, nego mediji, tviteraši i zapadne ambasade!

Smena Miroslava Aleksića sa funkcije predsednika Izvršnog odbora Narodne stranke, zajedno s još dva člana Predsedništva, i izbor novih ljudi u to telo, doneli su prednost Vuku Jeremiću uoči stranačkih izbora zakazanih za septembar. Ova situacija unutar stranke izazvala je mnoge kontroverze, a Sanda Rašković Ivić, potpredsednica NS, dala je svoj osvrt na razloge smenjivanja Aleksića i drugih funkcionera.

Rašković Ivić ističe da su mediji, tviteraši i zapadne ambasade ti koji guraju Aleksića kao kandidata, a ne sami članovi stranke. Ona smatra da je grupa oko Aleksića nametnula igru koja je dovela do sukoba interesa, jer je Aleksić istovremeno bio predsednik Izvršnog odbora i nameravao se kandidovati za predsednika stranke. To bi mu omogućilo kontrolu nad izbornim procesom, što je predstavljalo neregularnost i razlog za smenu.

- Jasno je da on želi da se kandiduje za predsednika NS. Potpuno bi bilo moralno s njegove strane, s obzirom na to da se već kandiduje preko medija i kandiduju ga drugi i kao takav se ponaša, da je on rekao da ne može da bude predsednik Izvršnog odbora, jer je predsednik IO taj koji kontroliše izborni proces - rekla je Ivić za portal Nova.rs.

Ona je otkrila i da je Jeremić bio spreman da predloži Aleksića za prvog potpredsednika.

- Vuk mu je i rekao mu da bi on svakako Aleksića predložio za svog prvog potpredsednika u slučaju kandidature, koja će se takođe zbiti. Dobio je vrlo fer i dobru ponudu - rekla je Ivić.